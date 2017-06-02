Milli nişangah yatırımı büyüyor

Özgün ve milli silah nişangahlarının üretildiği ASELSAN Hassas Optik'te yaklaşık 10 milyon liralık yatırımla modernizasyon ve ürün çeşitlendirmesine gidilecek.

Sahip olduğu kapasite ile Avrupa’da lider konumda bulunan ASELSAN Hassas Optik, yeni yatırımla güçlendirilecek.



Savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu optiklerin tasarımı, seri üretimi ve bu optikleri kullanarak özgün ve milli silah nişangahlarının üretimini gerçekleştiren tesiste, modernizasyon ve ürün çeşitlendirilmesi amacıyla yatırıma gidilecek.



Bu kapsamda yapılacak çalışmalar için yaklaşık 10 milyon liralık bir kaynak kullanılacak. Yatırım için 2 milyon 126 bin 296 dolarlık makina ve teçhizat ithalatı öngörülüyor. Söz konusu yatırımla 50 kişilik de istihdam yaratılacak.



Yatırımla birlikte yılda 36 bin 720 silah üstü gündüz görüş nişangahı, 4 bin 80 oküler gövde, 44 bin 880 aralayıcı, 20 bin 400 tutucu, 10 bin gece görüş cihazı, 12 bin objektif ve oküler takımı, 35 bin optik ekipmanlar için mekanik parça, 80 bin mercek üretim kapasitesi sağlanacak.



Yüksek teknolojinin ve savunma sanayinin yurt sathına yayılmasına öncülük eden, cari açığın azaltılmasına katkıda bulunan ASELSAN Hassas Optik'te gerçekleştirilecek bu yatırım, Ekonomi Bakanlığı tarafından yatırım teşviklerinden yararlandırılacak.



Bu kapsamda, yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 80 vergi indirimi, yüzde 40 yatırım katkısı, 7 yıl sigorta primimi işveren hissesi desteği, faiz desteği sunulacak.