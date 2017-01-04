Milli helitopterin havalanacağı tarih belli oldu

Milli Savunma Bakanı Işık, "İnşallah 6 Eylül 2018 sabah saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün, milli helikopterini de uçurmuş olacağız." dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "İnşallah 6 Eylül 2018 sabah saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün, milli helikopterini de uçurmuş olacağız." dedi.



Fikri Işık, "Ümit ederiz ki başta ABD olmak üzere bütün koalisyon güçleri, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda ihtiyaç duyduğu hava desteği ve diğer desteği verir. Bu noktada gereken adım daha fazla gecikmeden atılmış olur." ifadelerini kullandı.



Bakan Işık, "Özellikle NATO'da uzun yıllar birlikte olduğumuz ülkelerin, DEAŞ ile mücadele için koalisyon oluşturmuş ülkelerin DEAŞ'a karşı mücadelede son derece kritik bir yer olan El Bab'a karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun başlattığı bu operasyona destek vermemesi doğrusu düşündürücü." diye konuştu.