Milli güreşçi Metehan Başar dünya şampiyonu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kilo finalinde Alman Denis Maksymilian Kudla'yı 2-1 yenen milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kilo finalinde Alman Denis Maksymilian Kudla'yı 2-1 yenen milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı.



Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 85 kiloda finale yükselen Metehan Başar, Alman Kudla ile altın madalya mücadelesi verdi.



Kudla'yı 2-1'lik skorla mağlup eden Metehan, altın madalya kazanarak, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.



Fatih Cengiz, bronz madalya şansını değerlendiremedi



Grekoromen stil 75 kiloda Türkiye'yi temsil eden Fatih Cengiz, bronz madalya maçında Macar rakibi Tamas Lorincz'e mağlup oldu.



İlk maçında Rus Aleksandr Chekhirkin'e yenilmesine rağmen rakibinin finale yükselmesiyle repesajdan bronz madalya müsabakasına çıkmaya hak kazanan Fatih, Macar güreşçi Tamas Lorincz ile mücadele etti.



Milli güreşçi, Lorincz karşısında minderden 2-1 mağlup ayrıldı ve bronz madalyayı rakibine kaptırdı.



Başar: En büyük hedefim olimpiyat şampiyonu olmak



Alman rakibi Denis Maksymilian Kudla ile yaptığı maçtan sonra yayıncı kuruluş TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Metehan Başar, "Hocalarım bana inanıyordu, ben de altın madalya alacağıma inanıyordum. Allah'ıma hamd olsun ki şampiyon oldum. Buraya gelene kadar birçok kamptan geçtik. Hocalarım çok yardımcı oldu. Neticesinde altın madalyayı aldım. Bugün Dünya Şampiyonası'nın ilk günüydü. İnşallah benden sonra da çok altın madalya geleceğini umut ediyorum." diye konuştu.



Bundan sonraki hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluk olduğunu aktaran milli güreşçi, "En büyük hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. Burada dünya şampiyonu oldum. Artık yüküm biraz daha ağır. 2020'ye kadar eksiklerimi tamamlayıp, ülkeme şampiyon olarak dönmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a madalya sözü



Metehan Başar, madalya töreninden sonra kendisini telefonla arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olimpiyatlarda da madalya alacağının sözünü verdi.



Dünya şampiyonu güreşçi, telefonda konuştuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a,"İyi bir haber verdiğim için çok mutluyum. Ben de 2020'yi bekliyorum. Allah'ın izniyle o altın madalyayı da size getireceğim." dedi.



Metehan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili ise, "Cumhurbaşkanımız, sporu ve sporcuyu çok destekliyor. Çok sağ olsun. O, böyle ilgili olduğu sürece bu ülkeden çok şampiyon çıkar. Allah'ın izniyle birçok altın madalyayı ülkemize getireceğiz." ifadelerini kullandı.



Musa Aydın: Almanlara büyük bir cevap vermiş olduk



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise Metehan'ın başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Almanya'nın son dönemde Türkiye'ye yönelik tutumuna değinen Aydın, "Metehan'ın dünya şampiyonu olması bizi gururlandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı okuttu. Bu süreçte özellikle Alman güreşçiyi yenerek şampiyon olması bizi daha da mutlu etti. Almanlara büyük bir cevap vermiş olduk. Çifte mutluluk yaşıyoruz. İnşallah devamı gelecek. Ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞAR'A TEBRİK TELGRAFI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli güreşçi Metehan Başar'a kutlama telgrafı gönderdi.



BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN BAŞAR'A TEBRİK



Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Metehan Başar'a kutlama telgrafı gönderdi.



Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Başbakan Yıldırım'ın, Fransa'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Başar'ı gönderdiği telgrafla kutladığı bildirildi.



BAKAN BAK'TAN METEHAN BAŞAR'A TEBRİK



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da altın madalya kazanan Metehan Başar'ı telefonla arayarak tebrik etti



Bakan Bak kutlama mesajında, "Fransa'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan ve ülkemize büyük gurur yaşatan Metehan Başar kardeşimi gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.