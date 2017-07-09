Milli forma için yaz - kış ter döküyorlar

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Ağrı'da kışın sıfırın altında 30 derecede antrenman yapan kayaklı koşu takımı sporcuları, milli takıma seçilmek için yazın da 35 dereceyi bulan kavurucu sıcağa rağmen antrenmanlarını sürdürüyor.

Kayaklı koşuda adından söz ettiren Ağrı'da, kayaklı koşu takımı sporcuları, milli takıma seçilebilmek için kavurucu sıcaklara rağmen hazırlıklarını sürdürüyor.



Ağrı'daki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün kayaklı koşu takımı sporcuları, 35 dereceyi aşan sıcak havaya rağmen, trafiğe açık asfalt yollarda antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarına başladı.



Kayaklı koşuda Türkiye'de söz sahibi olan Ağrı'daki kayaklı koşu takımı, kışın sıfırın altında 30 derecede kayaklarıyla, yazın da 35 dereceyi bulan yüksek sıcaklıkta asfalt üzerinde tekerlekli kayaklarla çalışmalarına devam ediyor.



Milli takıma girmek kavurucu güneşin altında ve asfalt yolda antrenman yapan, yaşları 10-16 arasında değişen sporcular, sıcağa aldırmadan iki antrenör eşliğinde, günde 4 saat teknik, kondisyon ve nefes açma çalışmalarıyla, yarışmalara hazırlanıyor.



Bu yarışmalarda başarılı olup derece elde ederek milli takıma girmek isteyen kayaklı koşu sporcuları, milli takıma girip ülkelerini temsil etmek için ter döküyor.



"ÇEKTİĞİMİZ SIKINTILARI UNUTUP MUTLU OLUYORUZ"



Kayaklı Koşu Antrenörü Akif Demirkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayaklı koşuda kış sezonunun kapandığını ve yaz sezonunun antrenmanlarının başladığını söyledi.



Demirkaya, Türkiye Kayaklı Koşu Milli Takımı'nın yüzde 80'inin Ağrılı sporculardan oluştuğuna dikkati çekerek, "Türkiye genelinde aday kadro için seçilen 6 sporcudan 3'ü Ağrı'dan. Sıcak havada antrenmanlarımız zor oluyor ama çocuklarımız milli takımda ülkemizi en üst seviyede uluslararası müsabakalarda temsil ettiğinde çektiğimiz sıkıntıları unutup mutlu oluyoruz. En son Kayak Federasyonu faaliyet programındaki K1 ve K2 liglerinde sezon içerisinde yaptığımız yarışmalarda madalyaların yüzde 60'ını aldık. K1 liginde Ağrı rüzgarı her zaman esiyor." diye konuştu.



Ağrılı kayaklı koşu sporcularından Sümeyra Saltan (16) da iki yıldır kayak sporuyla uğraştığını ve şu anda kayaklı koşu ile tüfekli atışın bir arada yapıldığı Biatlon Milli Takımı'na seçilmek istediğini kaydetti.



Bunaltıcı sıcaklıklara rağmen aralıksız çalıştıklarını ifade eden Sümeyra, "Sıcaktan dolayı zorlanıyoruz. Kışın çok soğuk havalarda antrenman yapıyoruz, yazın da çok sıcak oluyor. Özellikle bu son 10 gün aşırı derece de sıcak." değerlendirmesini yaptı.



Kayaklı koşu sporcusu Abdurahim Duman (16) ise hedeflerinden dolayı sıcak havaya aldırış etmediklerini anlatarak, "Hedeflerimize ulaşmak için yazın 35 derece, kışın da sıfırın altında 30 derecelere rağmen antrenman yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.