Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan YGS mesajı

Yılmaz, yayımladığı mesajda, pazar günü yapılacak YGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi ve sınavın öğrenciler için idealleri yolunda güzel bir başlangıç olmasını temenni etti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Sizlerden bu sınavı hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir fırsat olarak görmenizi ve emeklerinizin karşılığını alarak üniversiteli olma yolunda atacağınız bir adım olarak değerlendirmenizi istiyorum." ifadesini kullandı.



Yılmaz, "Sizlerden bu sınavı hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir fırsat olarak görmenizi ve emeklerinizin karşılığını alarak üniversiteli olma yolunda atacağınız bir adım olarak değerlendirmenizi istiyorum." ifadesine yer verdi.



Öğrencilerin sınavda başarılı olmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiğine inandığını belirten Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:



"Kendinize bu hususta da güvenin ve başaracağınıza inanın. Siz gençlerimiz bizler için çok kıymetlisiniz. Her zaman yanınızda olan tüm sevenlerinizin bu süreçte de yanınızda olacağını asla unutmayın. Sınavınız nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın hiçbir sınav sizin değerinizi belirlemeyecektir. Sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan tüm öğrencilerimizin ve her zaman destekleriyle evlatlarının yanında olan velilerimizin sınav heyecanını paylaşıyor, Yükseköğretime Geçiş Sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."