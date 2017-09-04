Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan 'öğretmen ataması' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl öğretmen ataması öngörülmediğini, atamaların 2018'de yapılacağını söyledi.

Memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde katıldığı bayramlaşma programının ardından bir gazetecinin öğretmen atamalarına ilişkin sorusu üzerine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl atama öngörülmediğini ifade etti.



Yılmaz, "2018 yılında öğretmen ataması yapacağız. Bütçe Meclis'e sunulsun, Meclis'ten çıkacak rakamı da dikkate alarak 2018 yılında öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz." dedi.