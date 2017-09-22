Aslı Çakır'a ömür boyu men cezası

Milli atlet Aslı Çakır, doping nedeniyle, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından ömür boyu pistlerden men edildi.

2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak tarih yazan Aslı Çakır, 3. kez dopingden ceza alarak, bu kez, Türk atletizm tarihinde adı dopingle en çok anılan sporcu olarak tarihe geçti.



Londra Olimpiyatları'nın ardından biyolojik pasaportundaki anormal veriler nedeniyle, (ilki 2004 Dünya Şampiyonası'nda olmak üzere) ikinci kez doping yapmaktan 8 yıl pistlerden men edilen, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) verdiği özel bilgiler dolayısıyla cezası 4 yıla indirilen ve bu sayede şubat ayında pistlere dönen milli atlet, bu kez ömür boyu men cezasından kaçamadı.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu Aslı'nın başından bu yana gelen sürecinin bir sonucudur. Dopinge bulaşana asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin." dedi.