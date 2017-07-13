Milli atlet Mizgin Ay dünya şampiyonu oldu

Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Mizgin Ay, kızlar 100 metrede altın madalya kazandı.

Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Mizgin Ay, kızlar 100 metrede altın madalya kazandı.



Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından başkent Nairobi'de düzenlenen şampiyonada kızlar 100 metrede final koşan 17 yaşındaki Mizgin Ay, 11.62'lik derecesiyle birinci sırayı alarak, altın madalya elde etti.



"ALTIN MADALYA ALDIĞIM İÇİN GURURLUYUM"



Mizgin Ay, yarışmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye kızlar 100 metredeki ilk altın madalyayı kazandırdığım için gururluyum. Çok şaşkınım, çok mutluyum, inanamıyorum." ifadelerini kullandı.



İyi bir yarış çıkardığını vurgulayan 17 yaşındaki sporcu, "Antrenörümün Kenya'ya gelememesinden dolayı endişe ediyordum ama buradaki hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Altın madalya aldığım için gururluyum." diye konuştu.



Milli Takım Antrenörü Mustafa Yavaş, Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye kızlar 100 metredeki ilk altın madalyasını kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirtti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda kızlar 100 metrede altın madalya kazanan milli sporcu Mizgin Ay'ı telefonla arayarak tebrik etti.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından başkent Nairobi'de düzenlenen şampiyonada kızlar 100 metre finalini kazanan 17 yaşındaki milli sporcu Ay'ı müsabakanın hemen ardından telefonla aradı.



Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye "kızlar 100 metrede ilk altın madalyasını" kazandırmasından dolayı Ay'ı tebrik eden Erdoğan, milli sporcuya, gelecekte de başarılarının devamı dileğinde bulundu.