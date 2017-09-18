'Milletvekillerine oda yerine para verileceği' iddiası yalanlandı

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, "TBMM Başkanlık Divanında 'milletvekillerine oda yerine para verileceğine' dair herhangi bir konu gündeme gelmemiş ve böyle bir karar çıkmamıştır" denildi.

TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede "Mecliste Oda Yerine Para" başlığıyla bir haber yayınlandığı anımsatıldı.



Haberde, Mecliste 2019'da sayısı 600'e çıkacak olan milletvekilleri için yeterli sayıda oda bulunmadığı gerekçesiyle bazı senaryoların gündeme geldiğinin belirtildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:



"Senaryolardan birine göre, milletvekillerine oda yerine TBMM dışında ofis oluşturabilmeleri için yıllık bütçe tahsis edileceği ifade edilmektedir. TBMM'de yasama faaliyetlerinin en verimli şekilde gerçekleşmesini sağlamak için alınan tedbirler ve uygulamalar, senaryolara ya da kulislerden edinilen bilgilere dayanmamaktadır. TBMM'de grubu bulunan her partiden üyelerle teşkil olunan Başkanlık Divanı vardır ve TBMM'yi ilgilendiren önemli hususlarda kararlar buradan çıkar.



TBMM Başkanlık Divanında, ‘milletvekillerine oda yerine para verileceğine’ dair herhangi bir konu gündeme gelmemiş ve böyle bir karar çıkmamıştır. Gerçeklerle ilgisi olmayan ve toplumun zihnini bulandırmaya yönelik bu haber dolayısıyla bu açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir."





