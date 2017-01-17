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17 Ocak 2017 17:46 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2017 17:49

Milletvekillerine "Anayasa" teşekkürü

Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin birinci tur oylamasında gösterdikleri performans nedeniyle milletvekillerine teşekkür etti.

Milletvekillerine

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin birinci tur oylamasında gösterdikleri performans dolayısıyla milletvekillerine teşekkür etti.

Başbakan Yıldırım, parti genel merkezinde, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından, milletvekilleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen programda konuşan Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin birinci tur oylamasında gösterilen performans nedeniyle, milletvekillerine teşekkür etti.

Başbakan Yıldırım, TBMM'de yarın başlayacak anayasa değişikliği teklifi ikinci tur görüşmelerine ilişkin de milletvekilleriyle değerlendirmelerde bulundu.

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