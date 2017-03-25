Milletin seçtiği tek adam olmaz

Başbakan Yıldırım, "Ey Kılıçdaroğlu, Binali koltuk meraklısı değil. Memleketim, milletim için bir Ali değil bin Ali feda olsun. Bir de kalkmış Cumhurbaşkanı'na 'tek adam' diyorsun. Milletin seçtiği, tek adam olmaz." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin partisince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Yıldırım, 2004 yerel seçimlerinin Siirt'ten start aldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2007 seçimlerini yine bu kentten başlattığını hatırlatan Yıldırım, Siirt'in kendilerini hiç yalnız bırakmadığını vurguladı.



Siirt'in, 2007 halk oylamasında destan yazdığını, yüzde 94'ün üzerinde "Evet" oyu verdiğini anımsatan Yıldırım'ın, "16 Nisan'da bu rekoru kırmaya hazır mısınız?" diye sorması üzerine, alandan "Evet" sesleri yükseldi. Bunun üzerine Başbakan Yıldırım, "Maşallah Siirt işi bitirmiş, Siirt 'Eri, eri, eri' (Evet, evet, evet) diyor." ifadelerini kullandı.



"MİLLETİM İÇİN BİN ALİ FEDA OLSUN"



Yıldırım, "Kılıçdaroğlu, 'Ben hayır diyorum çünkü Binali Bey'in koltuğunu kaybetmesini istemiyorum' diyor. Ey Kılıçdaroğlu, Binali koltuk meraklısı değil. Memleketim, milletim için bir Ali değil bin Ali feda olsun. Ama sen kendine bak. 7 seçim kaybetmişsin hala koltuğa yapışmış duruyorsun. Bir de kalkmış Cumhurbaşkanı'na 'tek adam' diyorsun. Milletin seçtiği, tek adam olmaz." diye konuştu.