"Milletin istiklal ve istikbali için 'evet'"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mustafa Destici, “Büyük Birlik Partisi olarak, devletin bekası, ülkenin birliği ve milletin istiklal ve istikbali için 'evet' dedik ve demeye devam edeceğiz.” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen “Muhsin Yazıcıoğlu’nu Anma ve Anlama” programına katıldı.

Merter The Green Park Otel’de gerçekleştirilen programda konuşan Destici, parti olarak yeni anayasaya ilişkin 5 taleplerinin olduğunu, bunların, üniter yapının korunması, Türk kimliğinin ve Türkçe’nin muhafazası, temel haklar ve inanç hürriyetinin teminat altına alınması, darbe hukukunun ve yasalarının ortadan kaldırılması ile kuvvetler ayrılığının güçlendirilmesi olduğunu vurguladı.

Destici, öne sürdükleri taleplerin 16 Nisan’da yapılacak olan halk oylamasında teklif edilen 18 maddede büyük ölçüde karşılandığını gördükleri için 'evet' oyu kullanacaklarını belirtti.

Yıllardır yürütmenin meclis dışından olması gerektiğini savunmuş bir hareket olduklarını kaydeden Destici, "Şimdi bu teklifle savunduğumuz unsurlar yerine getiriliyor. Ve diğer maddeler de bizim taleplerimizi büyük ölçüde karşılıyor. Siyasi partiler yasası ve seçim kanunu gibi derhal düzenlenmeye ihtiyaç duyulan maddeler var. Sandıktan evet çıkması halinde bu taleplerimizin de karşılanacağına inanıyoruz ve takipçisi olacağız. Biz Büyük Birlik Partisi olarak, devletin bekası, ülkenin birliği ve milletin istiklal ve istikbali için 'evet' dedik ve demeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun sadece bir siyasi parti genel başkanı olmadığını ifade eden Destici, onun Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar kaynaşmış bir Türk ve İslam dünyası hayal ettiğini, hayalinin büyük bir birlik olduğunu, bu amaç doğrultusunda çileli bir hayat sürdüğünü, asla ayrımcılık yapmadığını, kapısına gelen kimseyi geri çevirmediğini, hiçbir zaman siyasi ikbal peşinde koşmadığını, gayesinin sadece Allah rızası olduğunu dile getirdi.

Destici, “Şehit liderimiz Muhsin Başkanımız 25 Mart 2009’da bir helikopter hadisesinde şehadet şerbetini içti. Tüm şüpheler ortadan kaldırılmadan, tüm süreç aydınlatılmadan, hata, kasıt, ihmal ortaya çıkarılmadan başlattığımız hukuki mücadelenin peşini bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.