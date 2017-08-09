Milletimizin mücadelesini küçümsemeye kimsenin hakkı ve haddi olamaz

CHP yönetimi, milletimizin vicdanında gereken hükmü verdiği bu haksız, hadsiz ve mesnetsiz açıklamalara karşı gereken adımı atmalıdır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın 15 Temmuz şehitleri için sarfettiği, "O ölen 250 vatandaşımızın katili devlettir. Bunu açık açık bir vekil olarak söylüyorum." sözlerine ilişkin, "CHP yönetimi, milletimizin vicdanında gereken hükmü verdiği bu haksız, hadsiz ve mesnetsiz açıklamalara karşı gereken adımı atmalıdır." ifadesini kullandı.



Bakan Kaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP milletvekili Akaydın'ın sözlerine tepki gösterdi.



Kaya, "CHP kadrolarının 15 Temmuz destanını gölgelemeye yönelik talihsiz çaba ve söylemlerini ısrarla sürdürdüklerini üzülerek takip ediyoruz. Son olarak, 17/25 Aralık darbe girişimi sonrasında dahi FETÖ sevgisini gizlemeyen bir CHP milletvekilinin talihsiz beyanlarını izledik. Bu şahsın '250 şehidin katili devlettir.' açıklaması aziz şehitlerimizin hatırasına ve milletimizin destansı mücadelesine saygısızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Kaya, şunları kaydetti:



"Milletimiz 15 Temmuz destanını koltuğunda oturup uzaktan kumandayla değil, yüreğiyle, canıyla ve kanıyla yazmıştır. Milletimizin mücadelesini küçümsemeye kimsenin hakkı ve haddi olamaz. 15 Temmuz ruhunu ve şehitlerimizin hatırasını ilelebet yaşatacağız. CHP yönetimi, milletimizin vicdanında gereken hükmü verdiği bu haksız, hadsiz ve mesnetsiz açıklamalara karşı gereken adımı atmalıdır."