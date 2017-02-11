"Milletimizin 'evet' dediğine 'evet' diyeceğiz"

Başbakan Yıldırım, Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasıyla ilgili, "Millet adına 'evet' diyeceğiz, millet için 'evet' diyeceğiz. Milletimizin 'evet' dediğine 'evet' diyeceğiz." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün itibariyle artık takvim çalışmaya başladı. 16 Nisan'a kadar inşallah Türkiye'yi bir baştan bir başa dolaşacağız, bütün vatandaşlarımızla buluşacağız, bütün evleri, kapıları çalacağız ve vatandaşımıza doğruyu anlatacağız, daima doğruyu söyleyeceğiz. Kafaları karıştıranlara karşı, milletimizin doğruları öğrenmesi için var gücümüzle gayret edeceğiz. İnşallah 16 Nisan 'da Türkiye'ye yeni bir bahar gelecek." dedi.



Başbakan Yıldırım, Kemer ilçesinde bir otelde AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca, "Kutlu Yürüyüş Yolunda Şehir Şehir Kalkınma" sloganıyla düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.



AK Parti'nin referandum şarkısı "Tabii ki evet" eşliğinde kürsüye çıkan Başbakan Yıldırım, bir belediye başkanının "Evet" yazan dövizi göstermesi üzerine, 'Eveeet, dört harf, evet." ifadelerini kullandı.



Türkiye'yi bir baştan bir başa imar etmek için çıktıkları kutlu yolda tüm belediye başkanlarına başarlı ve bereketli çalışmalar dileyen Yıldırım, AK Parti olarak Türkiye'nin en büyük siyasi kadrosuna sahip olduklarını, aşkla, imanla, heyecanla yeniden tazelenmek için istişare ve değerlendirmeler yapmak üzere, turizmin başkenti Antalya'da toplandıklarını belirtti.



Yıldırım, toplantıya ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Parti Antalya milletvekillerine teşekkür etti.



- "MİLLETİMİZ İLE İSTİKAMETİMİZ HEP AYNI OLDU"



Enerji, güç ve azim yenilemek için birlikte, omuz omuza olduklarını, uzun ince bir yolda gündüz gece yürüdüklerini ifade eden Yıldırım, "Rabbime hamdolsun ki milletimiz ile yolumuz, yönümüz, istikametimiz hep aynı oldu, olmaya da devam edecek. Bu salonda bulunan bütün belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, bakanlarımız, bütün AK Parti kadroları ilk günden itibaren milletimizin teveccühüne mazhar olmak için kolları sıvayıp durmadan, yılmadan çalıştınız. Size yakışan, görev sürenizin tek bir gününü bile boşa geçirmeden, hizmet için gece gündüz çalışmak. Sizler de tam olarak bunu yapıyorsunuz." diye konuştu.



Yıldırım, belediye başkanlarının ülkeyi doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyi ile geleceğe hazırlamak için var güçleriyle gayret gösterdiklerini vurgulayarak, yapılan bütün güzel işler için başkanlara şükranlarını sundu.



- "16 NİSAN 'DA TÜRKİYE'YE YENİ BİR BAHAR GELECEK"



Belediye başkanlarının gelecek çalışmalarında da AK Parti'ye yakışan şekilde canla başla gayret göstereceklerinden emin olduğunu anlatan Yıldırım, şunları söyledi:



"Önümüzde bir halk oylaması var, tarih netleşti. 16 Nisan Pazar günü bir kez daha milletimiz sandığa gidecek. Daha güzel bir gelecek, daha güçlü bir Türkiye, daha kalkınmış şehirler için sandığa gideceğiz. Sandıkta gerekeni yapmaya hazır mısınız? Şehirlerimizi daha mamur, insanlarımızı daha mutlu kılmak için var mısınız? Ekmeğinizi aşınızı, işinizi daha da büyütmek için hazır mısınız? Türkiye'yi dize getirmek isteyen alçaklara millet dersi vermek için var mısınız? Cumhurbaşkanımızın dün anayasa değişikliğini onayladığını biliyorsunuz. Bugün itibarıyla artık takvim çalışmaya başladı. 16 Nisan'a kadar inşallah Türkiye'yi bir baştan bir başa dolaşacağız, bütün vatandaşlarımızla buluşacağız, bütün evleri, kapıları çalacağız ve vatandaşımıza doğruyu anlatacağız, daima doğruyu söyleyeceğiz. Kafaları karıştıranlara karşı, milletimizin doğruları öğrenmesi için var gücümüzle gayret edeceğiz. İnşallah 16 Nisan 'da Türkiye'ye yeni bir bahar gelecek. Şimdiden uğurlu, kademli olsun."



Yıldırım, siyasetteki rehberlerinin, kılavuzlarının daima millet olduğunu vurgulayarak, "Millet adına 'evet' diyeceğiz, millet için 'evet' diyeceğiz. Milletimizin 'evet' dediğine 'evet' diyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacı olan, milletimize yakışan yönetim sistemini hayata geçirmek için gün sayıyoruz." diye konuştu.



Başbakan Binali Yıldırım, millete siyaset ve hizmetlerini, aydınlık Türkiye hedeflerini aktaracaklarını belirtti.



- "CUMHURİYETİ TAM BİR DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ"



Aşkla, heyecanla çalışarak hizmet ettikleri insanlara yeniden davalarını açıklayacaklarını bildiren Yıldırım, "Cumhuriyeti tam bir demokrasi ile taçlandıracağız, milletimizle bir kez daha kucaklaşmış olacağız. Bu yolda hepimize çok büyük iş ve görevler düşüyor." ifadesini kullandı.



- "ALNIMIZ AK, YÜZÜMÜZ AK"



İktidarın 15'inci yılında olduklarını anımsatan Yıldırım, "Çok şükür alnımız ak, yüzümüz ak. Milletimize verdiğimiz sözleri yapmış olmanın huzuru içindeyiz." dedi.



AK Parti ile belediyecilikte ve yerel yönetimde, yeni ve tertemiz sayfalar açıldığını belirten Yıldırım, AK Parti hareketinin tohumlarının, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 1994'te İstanbul'da atıldığını, kısa zaman içinde bu hareketin bayrağının bütün Türkiye'de dalgalanmaya başladığını hatırlattı.



Merkezi iktidarların habercisinin yerel yönetimlerdeki iktidar olduğuna dikkati çeken Yıldırım, yerel yönetimi kazananların genel iktidarı da kazandığını, yerel yönetimi kaybedenlerin genel iktidarı da kaybettiğini, hizmetin yerelde başladığını, başarının yerelde ortaya çıktığını vurguladı.



Türkiye'nin mamur edilmesi çabasında hep beraber olduklarını belirten Başbakan Yıldırım, hayata geçirilen hizmetlerden, 780 bin kilometrekare vatan toprağının tamamının, yurt içinde 80 milyon, yurt dışında 3,5 milyon vatandaşın istifade ettiğini bildirdi.



Yıldırım, Türkiye'yi bir bütün olarak gördüklerini, her şehirle aynı mesafede bulunduklarını kaydetti.



- "AK PARTİ, GELMİŞ GEÇMİŞ EN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINI GERÇEKLEŞTİREN İKTİDARDIR"



Bütün şehirlerin, ilçelerin, köylerin ve beldelerin kendileri için aynı değerde olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Bütün vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Belli zümrelerin, belli siyasi kadroların değil, milletin tamamının emrine amadeyiz. Vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapan kimse AK Parti siyasetinde kendine yer bulamaz. Bizim iktidarımızda Ankara, bütün vatandaşlarımızın hizmetinde ve her şehrimize aynı yakınlıktadır. İstanbul Ümraniye'nin meselelerini nasıl önceliyorsak Van'ın Çatak ilçesi Alacayar Köyü'nün taleplerini de o kadar önemsiyoruz. Kızılcahamam Yukarıçanlı Salın Köyü, Ankara'ya ne kadar yakınsa Tunceli'nin Pertek ilçesi Camikebir Mahallesi de Ankara'ya o kadar yakındadır."



Yıldırım, 15 yılda, 81 ile adil şekilde hizmet götürmenin gayreti içinde olduklarını vurguladı.



Şehirlerin inşası için belediyelere aktarılan kaynağa değinen Yıldırım, AK Parti iktidarında bu kaynağın yaklaşık 14 kat artışla 4 milyar liradan 55 milyar liraya çıktığını bildirdi.



6 bin 100 kilometre bölünmüş yolun üzerine, 19 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettiklerini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Yolları böldük, milleti birleştirdik, ülkenin doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini birbirine yakın ettik, kardeş ettik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. 29 yeni hava alanı açtık, hava yolunu halkın yolu haline getirdik. AK Parti, gelmiş geçmiş en sosyal devlet anlayışını gerçekleştiren iktidardır. Sosyal devlet olma yolunda sosyal yardımları, 3 milyar liradan 198 milyar liraya ulaştırdık. Dile kolay sadece TOKİ eliyle 755 bin konutu yaptık, hak sahiplerine teslim ettik. 881 hastane yapıp şifa dağıtan merkezler haline getirdik. 19 bin 763 okul ve toplamda 269 bin 600 derslik inşa ettik, yavrularımızın, öğrencilerimizin hizmetine sunduk."



Van depreminde, 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 18 bin konutu yaparak, depremzedelere teslim ettiklerini hatırlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:



"Ben hatırlıyorum, yıllar önce Varto depremi olmuştu. Daha yakın zamana kadar Varto depreminden kalan o hasarlı binaların, depremzedelerin o ihtiyaçları görülememişti. AK Parti iktidarı geldi, hepsini halletti. Depreme karşı şehirlerimizi daha güvenilir ve dayanıklı hale getirmek için bir yandan kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız verdik. Bu anlamda riskli alan uygulamasını başlattık. Bugüne kadar 200 civarında riskli alan tespit edildi ve buralarda çalışmaları bir yandan belediyelerimiz, bir yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başlattı. Geçen hafta, yıllardan beri sorun olan Fikirtepe'de kentsel dönüşüm çerçevesinde, büyük bir şölen havasında 10 bin 250 konutun temelini attık. Bu kapsamda, 187 projede 262 bin konutluk kentsel dönüşüm hamlesine start verdik."



