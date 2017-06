Milletimize ve insanlığa hizmet yolunda bizi hiç kimse durduramaz

Başbakan Binali Yıldırım, Piri Reis Üniversitesi Fahri Doktora Tevcih ve Mezuniyet Töreni'ndeki konuşmasında, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la görüşmesi nedeniyle törene geç kaldığını söyledi.



Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Allah'ın izniyle, milletimize ve insanlığa hizmet yolunda bizi hiç kimse durduramaz. 15 Temmuz alçakları bunu denediler, başaramadılar. Bu millet onlara gereken cevabı verdi, bu bayrağı indirmedi, bu ezanları dindirmedi." dedi.



"BU ZORLU YOLDA GİDERKEN PİRİ REİS'İN KILAVUZUNUZ OLACAĞINI ASLA UNUTMAYIN"



Denizcilik üniversitesindense farklı bir üniversitenin içinde denizcilik fakültesi açılması fikrinin yaygın olduğunu anımsatan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Piri Reis Üniversitesi'nin kurulduğunu söyledi.



Yıldırım, üniversitenin mezun verecek duruma geldiğine işaret ederek, üniversitenin başka üniversitelerle ortak eğitime geçtiğini anlattı.



Kısa sürede gelinen noktanın çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bunu bu vesileyle ifade etmek isterim. Tabii ki üniversitenin kurulması, geliştirilmesi, altyapısının, binalarının hazırlanmasında Deniz Ticaret Odası yöneticilerinin çok önemli katkısı var, Deniz Eğitim Vakfı'nın önemli katkıları var. Bunları bu vesileyle ifade etmek isterim. Üniversite adını Osmanlı'nın unutulmaz denizcisinden alıyor. Büyük denizci, aynı zamanda bilgin. Piri Reis 500 yıldan fazla bir zaman önce bugün de merak konusu olan dünya haritasını orijinaline çok yakın bir şekilde yapmayı başarmış büyük bir denizcidir, Osmanlı'nın büyük bir denizcisidir. Ardından Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle kendisinden sonraki nesillere denizcilik alanında çok büyük bir kılavuz eser bırakmıştır. Bu üniversiteden mezun olan her denizci Piri Reis'in tedrisinden geçen öğrencisidir. Öyle görüyoruz. Piri Reis, usta bir denizcinin zamanın sınırlı imkanlarına rağmen neler başarabileceğini, hayatıyla, yaptıklarıyla, eserleriyle ispat etmiştir. Sizlerin, onun yolundan aynı şevkle yürüyeceğinize, onun gibi bir aşkla denizcilik ilmini denizcilik sektörümüzü daha da ileriye taşıyacağınıza inanıyorum. Bu zorlu yolda giderken Piri Reis kaptan-ı deryanın kılavuzunuz olacağını asla unutmayın. Onun Kitab-ı Bahriye'de belirttiği gibi bilginin sonu olmadığı gerçeğini aklınızdan çıkarmayın. 'Deniz yüzünde hep zaferler bulduk.' diyen Piri Reis gibi sizler de her zaman zaferden zafere koşun."

"Millet onlara gereken cevabı verdi, bu bayrağı indirmedi"



"Geniş ufuklu olmak, uzaklara bakmak, menzile odaklanmak denizcilerin asli işi" diyen Yıldırım, şunları söyledi:



"Denizde, havada, karada yolumuzu tarihi şahsiyetlerimiz aydınlatıyor. Şerefli adını taşıyan bu üniversitede Piri Reis'i hürmetle, şükranla yad ediyoruz. Çok şükür ki insanlığa adalet, merhamet, ilim ve irfan götüren o şerefli ecdadımız var ve onların yolundan gitmeye devam ediyoruz. Hatırlayın, Barbaros Hayrettin Paşa ne diyor? 'Denizlere hakim olan, cihana hakim olur'. Denizci ülke olmak, denizci millet olmak gereğini yapmakla olur. Bizim eski müsteşarımız şimdi Milli Eğitim Bakanımızın da bir sözü var o da diyordu ki müsteşarlığı döneminde, 'Denizler olmasa, denizcilik olmasa insanların yarısı soğuktan, yarısı da açlıktan ölür'. Hakikaten doğru. Bugün dünya ticaretinin yüzde 85'inden fazlası denizlerde gerçekleşiyor. Ülkelerin ihtiyaçları, deniz yoluyla karşılanıyor. Çünkü büyük miktarlardaki taşımalar ancak deniz yoluyla yapılabiliyor."



"BİRÇOK KONU GÜNDEMDEN DÜŞER, EĞİTİM DÜŞMEZ"



Eğitimin Türkiye'nin her zaman en önemli konularından biri olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:



"Birçok konu gündemden düşer, eğitim düşmez. Bakın, birçok eser kazandırdık ülkemize ama unutmayalım bütün bu eserler, köprüler, havalimanları, hastaneler, yollar, tüneller, bunların ömrü var. Bunların ömrü bilemediniz 50 yıl, 100 yıl. Taşa toprağa yaptığınız yatırımın ömrü sınırlıdır ama insana yapılan yatırımın ömrü nesilden nesile sonsuza kadar devam eder. Bu ülkenin geleceği için en önemli atılımın eğitim öğretim alanında yapılması gerektiğini gördük ve buna göre hareket ediyoruz."