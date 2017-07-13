Milletimiz FETÖ'nün tamamen bertaraf edildiğini mutlaka görecek

Başbakan Yıldırım, "Milletimiz, hiçbir kutsalı olmayan bu FETÖ cinayet şebekesinin tamamen bertaraf edildiğini mutlaka görecektir. Hiçbir güç ve birlik, kardeşliğimizden önemli değildir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda konuştu.



Başbakan Yıldırım yaptığı konuşmada, "Şehitlerimize layık olmak için Türkiye'de ve dünyada koşacağız, koşturacağız. Herkes bundan emin olsun, milletimiz müsterih olsun. Artık yeni bir dönemdeyiz. Artık bu dönemde vesayetin, memleketin sahibi de millettir. Bu yeni dönemde milletimiz, hiçbir kutsalı olmayan bu FETÖ cinayet şebekesinin tamamen bertaraf edildiğini mutlaka görecektir. Hiçbir güç ve birlik, bütünlüğümüz, kardeşliğimizden önemli değildir." dedi.



HAZİN SONDAN ASLA KURTULAMAYACAKLAR



Başbakan Yıldırım, "Bu canilerin, asker kılığına girmiş bu teröristlerin hak ettiği ceza, hukuk devleti ilkesiyle mutlaka tahakkuk edecektir. Mahkemelerde tiyatro oynamaları, şehit yakınlarının, gazilerin, milletin aklıyla alay etmeleri onları o hazin sondan asla kurtaramayacaktır." şeklinde konuştu.



KENDİ GÜNAHLARINDA KAVRULACAKLAR



Türkiye'yi ele geçirme hayaliyle yanıp tutuşanların, kendi günahlarında kavrulacağını dile getiren Yıldırım,"Demokrasiden, hak ve özgürlükten, hukuktan, adaletten taviz vermeden bu meselenin de üstesinden geleceğiz inşallah. İçiniz rahat olsun. Bu vatan uğruna canını veren şehitlerimizin, yakınlarının, gazilerimizin mücadelesi asla boşa çıkmayacaktır." ifadelerini kullandı.