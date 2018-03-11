Millete rağmen iktidar dönemi tamamen kapanmıştır

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Türkiye’de bölücülerin, terör örgütlerinin desteklediği kişilerin, milletin değerleriyle kavga edenlerin iktidar olma dönemi tamamen kapanmıştır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi programında yaptığı konuşmada, siyasetin bitmek bilmeyen bir okul hayatı olduğunu, başarılı siyasetçilerin tamamının, öğrenciliklerini aklından çıkarmayanlar olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden ve o dönem yaşananlardan bahsederek, "Hamd olsun yüzde 69’la Türk halkı büyük bir reform gerçekleştirdi. Arkasından 10 Ağustos 2014'te, ilk defa bugüne kadar Türk tarihi içerisinde halk kendi cumhurbaşkanını doğrudan kendi seçti. Bu; bizim sadece bugünümüzün değil, bütün tarihimizin, en büyük reformu, en büyük başarısı olarak tarihe geçti. Halkın doğrudan seçtiği ilk devlet başkanı da AK Parti'mizin genel başkanı, Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan oldu." diye konuştu.

"PARLAMENTER SİSTEMDE ÇOK ÇOK BEDEL ÖDEDİK"

İkinci büyük reformun da 16 Nisan 2017'de gerçekleştirildiğine ve hükümet sisteminin, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dönüştürülerek, tarihi bir adım atıldığına işaret eden Bozdağ, "Parlamenter sistemde çok çok bedel ödedik. Artık ülkemiz yeni bedeller ödemesin diye ve 15 Temmuz darbe girişiminin de hemen arkasından adım attık. Milletin çoğunluğunun devlete ve millete sigorta olduğu bir sisteme Türkiye'nin geçmesi lazımdı. Bir yandan içimizdeki FETÖ terörü, PKK terörü, DHKP-C ve diğer terör örgütleriyle mücadele ederken, öte yandan sınırımızın hemen ötesinde pek çok güçle görünür görünmez mücadele yaparken, Türkiye'nin, içerisinde bölünmelere yol açan iktidar kavgalarıyla vakit geçirmesi bize en büyük zararı verdi.

Bugün istikrar var, güçlü iktidar var ama Tayyip Erdoğan gibi milletinden dua ve destek almış bir lider olduğu için var. Ama biz öyle bir sistem kurmalıyız ki siyasi istikrar, güçlü iktidar, güçlü lidere bağlı olarak değil, sistemin doğal sonucu olarak ortaya çıksın ve daima Türkiye kazansın, daima Türk milleti kazansın diye bu adımı attık. Artık Türkiye'nin bundan sonraki dönemde geleceği de istikrarsızlık, Allah'ın izniyle olmayacak. Yeni dönemde milletin yüzde 50 artı 1’inin sigortası, Türkiye'nin karşılaşacağı pek çok sorunun çözümü için anahtar rolü oynayacaktır. Bundan böyle Türkiye'de, bölücülerin, terör örgütlerinin desteklediği kişilerin, marjinal düşüncelerin, milletin inançlarıyla, değerleriyle kavga edenlerin iktidar olma dönemi tamamen kapanmıştır. Millete rağmen iktidar dönemi de tamamen kapanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK MİLLETİNİN YENİ DÖNEMDE YENİ VE SİVİL BİR ANAYASA YAPMAYA İHTİYACI VARDIR"

"Türkiye, inşallah 2019'da 1919'u baz aldığınızda yeni bir yüzyılın eşiğindedir." diyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 100 yıldır Türkiye’de uygulanan sistem değişiyor, yerine yeni bir hükümet sistemi geliyor. Umuyor ve diliyoruz ki Türkiye 2019 seçimlerinden sonra yeni bir anayasa yapmayı da başlatan büyük bir tarihi adımı atacaktır. Ben buna inanıyorum. Zira Türkiye'nin yeni anayasa arayışları bugüne kadar başarılı sonuçlanmadı. Atatürk döneminde yapılan 1921 ve 1924 anayasalarını hariç tutarsanız, diğerlerinin tamamı milletin anayasası değil, darbecilerin anayasasıdır. Millet sözleşmesi değil, her biri birer darbe sözleşmesidir.