"Millet referandumda bölücülere dersini verecek"

Başbakan Yıldırım, "PKK 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. FETÖ 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. HDP 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. Bölücülüğe 'evet' diyenlere millet nisanda, referandumda dersini verecek." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Memlekette güzel bir iş, faydalı bir iş olsa CHP hemen hareket geçer. Hatırlayın başörtü yasağını kaldıracağımız zaman 'Bu bir rejim meselesidir' dediler. 'Başörtüsü bir rejim sorunudur' diyen CHP'den Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak bu anayasa değişikliğine ne demesini beklersiniz? Ona da rejim sorunu dedi. Ey CHP, ey Kemal Bey uyan artık. Türkiye rejimini seçti." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün Fikirtepe'de geleceğin temellerini atmak için bir araya geldiklerini söyledi.



Fikirtepe'ye gelince 40 yıl öncesini hatırladığını anlatan Yıldırım, "Rahmetli babam, Yumurtacı Abdibey Caddesi'nde bir arsa almıştı. Buraları karış karış bilirim. Burada yaşayan hemşehrilerimin yaşadıkları sıkıntıları bilirim. İnşallah yapılacak bu kentsel dönüşümle, Fikirtepe'de 13 adada tamamen yepyeni bir şehir inşa edilecek. Parklarıyla, yeşil alanlarıyla, toplu taşımayla, her yönüyle güzel, pırıl pırıl yaşanacak mekanları burada yapacağız. Sizlerin hizmetine vereceğiz. Bunun yanı sıra iki adada da dönüşüm çalışmaları başlıyor." diye konuştu.



Kentsel dönüşüm projelerinin, hükümetin önemli icraatlarından biri olduğunu vurgulayan Yıldırım, 2002 yılında göreve geldiklerinde Türkiye'nin en önemli konularından birinin ev ve konut ihtiyacı olduğunu söyledi.



Kolları sıvayarak, büyük bir konut seferberliği başlattıklarını ifade eden Yıldırım, kısa süre içinde sadece belirli şehirlerde değil Türkiye'nin her köşesinde konut projelerini hayata geçirmeye başladıklarını belirtti.



Bugün, gerek toplu konut projelerinde, gerekse kentsel dönüşüm çalışmalarında kararlılıklarının, aynen devam ettiğini söyleyen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden birini de bugün Fikirtepe'de yaşıyoruz. Milletimizin derdine derman olacağına inandığım, böylesine güzel projeleri hayata geçirirken, ayrı bir heyecan duyuyorum. Sizlerin de bu yağmurda, bu bereketli günde aynı heyecanı yaşadığınızı görüyorum. Temelini attığımız her eser, açılışını başlattığımız her yeni proje, vatandaşımızın işini, aşını, ekmeğini büyütüyor, hayatını kolaylaştırıyor. İnsanlarımızın yaşam kalitesini artırmak, şehirlerimizin standardını yükseltmek en temel görevimizdir. Her yatırımla, iş alanı sağlıyoruz, yeni yeni istihdam alanı sağlıyoruz."



Konuşmasına ezan nedeniyle ara veren Yıldırım'ın, temel atma törenine katılan vatandaşlara "Yağmurda sizi daha fazla bekletmek istemiyorum." diye seslenmesi üzerine, vatandaşlar da "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyledi. Başbakan Yıldırım da vatandaşlara aynı şarkıyı söyleyerek eşlik etti.



Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bu dev projelerle sadece bugün değil, inşallah yarınlarımızı da inşa ediyor, geleceğimizi güvence altına alıyoruz. Siyaset, millet için yapılır. Millete hizmetten, ekonomiyi büyütmekten, ülkeyi geliştirip, güzelleştirmekten başka hiçbir amacımız olmadı, olamaz. Biz, bunu bilir, buna inanır, buna göre çalışırız. İşte şurada hayal edebilir miydiniz? Avrasya Tüneli ile buradan, Göztepe'den gireceksiniz, Yenikapı'dan çıkacaksınız. Denizin 106 metre derinliğinden boğazı 3 dakikada geçeceksiniz.



- "ŞİMDİ SÖZ MİLLETİNDİR"



Başbakan Binali Yıldırım, laf üstüne laf koyanlardan olmadıklarını, her zaman taş üstüne taş koyanlardan olduklarını belirterek, millete hizmet yolunda yılmadıklarını, durmadıklarını söyledi.



"Kurucu liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yollarda sürekli çalıştık, çalıştık." diyen Yıldırım, insanları mutlu etmek ve gelecek aydınlık Türkiye'nin kapılarını aralamak için birçok eseri Türkiye'ye, İstanbul'a kazandırdıklarını anlattı.



Başbakan Yıldırım, İstanbul'un dünya şehri olduğunu, güzel ve yedi tepeli İstanbul'a 7 eser kazandırdıklarını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:



"Ankara-İstanbul Hızlı Treni yapıldı mı? Evet. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldı mı? Marmaray yapıldı mı? Dünyanın en büyük havalimanı yapılıyor mu? Avrasya Tüneli yapıldı mı? İstanbul-İzmir Otoyolu Osman Gazi Köprüsü hizmete açıldı mı? Görüyorsunuz millet 'evet' diyor. Eserler kendini gösteriyor. Millete hizmet yolunda İstanbul hazır mı? Size de bu yakışır. Bu anayasa değişikliği nedir biliyor musunuz hemşehrilerim? Memlekette güzel bir iş olsa, faydalı bir iş olsa CHP hemen harekete geçer. Hatırlayın başörtüsü yasağını kaldıracağımız zaman 'bu bir rejim meselesidir' dediler. Yani başörtü yasağını antidemokratik bir uygulamayı, 28 Şubat kalıntısı vesayet uygulamalarını kaldırırken bile CHP, 'Bu bir rejim sorunudur' dedi. 'Başörtüsü bir rejim sorunudur' diyen CHP'den Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak bu anayasa değişikliğine ne demesini beklersiniz. Ona da rejim sorunu dedi. Ey CHP, ey Kemal Bey, uyan artık. Türkiye rejimini seçti. 1923'te cumhuriyeti ilan ettik ve cumhuriyeti bugün daha da ileriye taşıyacak, yeni anayasayı milletimizin huzuruna getiriyoruz. Her ne kadar siz Mecliste aslanlar gibi kürsü işgal ederek, ayak ısırarak, burun kırarak bu anayasayı engellemeye çalıştıysanız da başaramadınız. Şimdi söz milletindir. Karar sizindir. Hazır mısınız? Evelallah."



Başbakan Yıldırım, "Neden evet" dediklerine ilişkinde, şu değerlendirmeyi yaptı:



"PKK 'hayır' diyor onun için 'evet' diyoruz. FETÖ 'hayır' diyor onun için 'evet' diyoruz. HDP 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. 'Hayır'cılara bakın ona göre kararınızı verin. Bölücülüğe 'evet' diyen, FETÖ'ya 'evet' diyenlere bu millet nisanda, referandumda dersini verecek. Bölücülerden de FETÖ'cülerden de vesayetçilerden de 'evet mührünü' vurarak hesabını soracaktır." dedi.



- "FİKİRTEPE'YE 35 BİN KONUT YAPILACAK"



Başbakan Yıldırım, bu alanda 10 binden fazla konut yapılacağını, Fikirtepe ele alındığında ise 35 bin konut inşa edileceğini belirterek, "Sadece burada değil bugüne kadar Türkiye'nin her köşesinde TOKİ marifetiyle özel firmalarımız sayesinde 100 binlerce konutu yaptık, şehirlerimizi yaşanabilir marka şehirler haline getirdik. Çünkü siz bunu çoktan hak ediyorsunuz. Çünkü siz bunların hepsine layıksınız. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. İşimiz hizmet, gücümüz sizlersiniz." diye konuştu.



Vatandaşlarla konuşmayı arzu ettiğini ancak yağmurda saatlerce ıslanmalarına gönlünün razı gelmediğini ifade eden Yıldırım, bu önemli dönüşümü gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan Çevre ve Şehircilik Bakanı ile önceki bakanlar ve personele teşekkür etti.



Yıldırım, müteahhit firmalardan da isteğinin "Hemşehrilerimizi üzmeyin. İhtiyaçlarını karşılayın. Rızasını alın." olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Kentsel dönüşüm gönüllü dönüşümdür, zorunlu dönüşüm değildir. Daha güzel, daha yaşanabilir mekanlar yapmak için bizim vatandaşımıza, milletimize en büyük vaatlerimizden biridir. İşte şimdi Fikirtepe'de bu dönüşümü gerçekleştirmekle hem daha konforlu, daha da çevresiyle yaşam alanlarıyla yeni bir şehir, yeni bir mahalle oluşturmuyoruz aynı zamanda depreme dayanıklı, daha güzel mekanları sizlerin hizmetine veriyoruz."



Başbakan Yıldırım, sözlerini, bu eserin, çalışmaların millete, ülkeye hayırlar, uğurlar ve güzellikler getirmesini dileyerek tamamladı.



- TÖRENDEN NOTLAR



Başbakan Binali Yıldırım, tören alanına geldikten sonra kürsüye çıkarak, vatandaşları selamladı.



Tören alanının değişik yerlerine Türk bayrakları, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın posterleri asıldı.



Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Erol Kaya ve Vedat Demiröz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı.



Konuşmaların ardından, Başbakan Yıldırım ve protokol üyelerinin butona basmasıyla temel atma töreni gerçekleştirildi.



Vatandaşların yanına giderek, bazılarıyla sohbet edip fotoğraf çektiren, bir vatandaşı da kırmayarak, annesiyle telefonda görüşen Yıldırım, protokolde yanına gelen iki çocuğu kucağına alarak sevdi. Çocuklardan biri daha sonra kürsüye çıkartılarak, "Vatanım" isimli kendi yazdığı şiiri de okudu.