"Millet olarak kazanmaya devam edeceğiz"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Son 14 yılda herkesin işi de büyüdü, aşı da büyüdü, ekonomi de büyüdü. Hep beraber ülke ve millet olarak kazandık, kazanmaya da inşallah devam edeceğiz." dedi.

Naci Ağbal, Esenler Bayburtlular Derneği ve AK Parti Esenler İlçe Başkanlığının Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde organize ettiği toplantıda, Bayburtlu hemşehrilerine hitap etti.



Bayburtluların, Fetullahçı Terör Ögrütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Türkiye genelinde demokrasiden yana tavır aldığını belirten Ağbal, hemşehrileriyle iftihar ettiğini söyledi.



Ağbal, içeride ve dışarıda Türkiye'de sağlanan birlik ve beraberlikten rahatsızlık duyanların bulunduğunu belirterek, "Milletin birliğine, beraberliğine kastedenler var. Bunu her daim gördük. Tarih boyunca sürekli bir şekilde bu millet ne zaman ileriye gitse içerideki, dışarıdaki birtakım güç odakları bir araya geldi, bizimle her daim uğraşacaklar." diye konuştu.

"HER ALANDA DÜNYA ÖLÇEĞİNDE MEGA PROJELERE HIZ VERDİK"



Türkiye'nin son yıllarda atlattığı badirelere dikkati çeken Ağbal, yapılan hizmetlere ilişkin şunları kaydetti:



"Son yıllarda her şeye rağmen büyük işler başardık. Bugün İstanbul'da iftihar ediyorum AK Partili belediyelerimiz bulundukları noktalarda olağanüstü hizmetler yapmışlar. Kentini, çevresini dönüştürmüş, kalkındırmış, büyütmüşler…



Bizler hükümet olarak Türkiye'yi adeta şantiyeye çevirdik. Altyapı yatırımları, sağlık yatırımları, eğitim yatırımları… Her alanda dünya ölçeğinde mega projelere hız verdik. Bunları teker teker hayata geçirdik. Son 14 yılda herkesin işi de büyüdü, aşı da büyüdü, ekonomi de büyüdü. Hep beraber ülke ve millet olarak kazandık, kazanmaya da inşallah devam edeceğiz."



Ağbal, AK Parti hükümetlerinin ve Türkiye Cumhuriyetinin kazandığı başarılara kolay ulaşmadığını ifade ederek, "Ne zaman AK Parti bu memleket için iyi şeyler yapmaya çalışsa sürekli bir şekilde ayağımıza çelme takmaya çalıştılar. 14 yıl önce AK Parti iktidara geldiğinde bu ülkenin ekonomisi batmış vaziyetteydi. Ben maliyeciyim, maliyenin ne demek olduğunu en iyi ben bilirim, bu ülkenin hazinesi boşaltılmıştı. Bu ülke IMF programlarına mahkum edilmişti." değerlendirmesinde bulundu.