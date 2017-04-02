"Millet kendisine kurşun sıkan hainleri asla unutmayacaktır"

TÜRKSAT şehidi Ali Karslı'nın oğlu Karslı, "Canlı olarak bu geceyi yaşadık. Babam o gün mesaisi bittiği için eve gelmişti. Kendine bir pay çıkardı ve kahramanca dışarı çıktı. Darbeyi engellemek için çabaladı ve kahramanca şehit oldu" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında televizyon yayınlarını kesmek isteyen cuntacı askerlerin TÜRKSAT'a açtığı ateş sonucu şehit düşen Ali Karslı'nın 20 yaşındaki oğlu Oğuzhan Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜRKSAT kampüsü ile oturdukları lojmanların yakın olduğunu, bu nedenle cuntacıların helikopterlerden açtıkları ateşe tanıklık ettiklerini, yaşananları yakından gördüklerini söyledi.



Babasının TÜRKSAT'ın hukuk müşavirliği biriminde çalıştığını belirten Karslı, mesaisi biten babasının eve geldiğini ancak yaşanan hareketlilik üzerine tekrar TÜRKSAT'a döndüğünü anlattı.



Karslı, 15 Temmuz günü babasının bir inisiyatif alarak devriye gezen TÜRKSAT aracının şoför koltuğuna geçtiğini, kendilerinin de bu sürede olanları anlamaya çalıştıklarını dile getirdi.



15 Temmuz gecesinin Türkiye'nin yaşadığı kara bir gece olduğunu vurgulayan Karslı, "Canlı olarak bu geceyi yaşadık. Babam o gün mesaisi bittiği için eve gelmişti. Kendine bir pay çıkardı ve kahramanca dışarı çıktı. Darbeyi engellemek için çabaladı ve kahramanca şehit oldu. Hem TÜRKSAT'ın önündeki askerler hem de havadan ateş edenler epey mermi harcayarak babamızın şehit olmasına neden oldu. Sanki bir yabancı ülkenin askerine, vatandaşına kurşun sıkar gibiydiler, gözlerini karartmışlardı." diye konuştu.



"BABAMIN DAVASI 4 NİSAN'DA BAŞLAYACAK"



Savunmasız halde olan babasının ve arkadaşlarının yoğun bir ateş altında mücadele ettiklerine dikkati çeken Karslı, şunları kaydetti:



"Bu darbeye kalkışan herkesin, darbeden haberdar olan herkesin suçlarını itiraf etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemin hakimine, savcısına güveniyorum. Allah'ın izniyle cezalandırılacaklarına inanıyorum. İdam yasal olarak uygun değil ama kesinlikle bir imkan verilirse biz bunu destekliyoruz. Babamın davası 4 Nisan'da başlayacak. Biz orada olacağız, isteklerimizi dile getireceğiz. (Darbecilerin) Verdikleri ifadeler kendilerine yakışır şekilde, hain oldukları için ifadeleri de öyle. Onlar inkar etse de bu millet kendisine kurşun sıkanı, vatanına göz diken hainleri asla unutmayacaktır. Hepsi 'Yapmadık, masumuz, haberimiz yoktu' diyor. Bunlar doğru değil tabii ki. Bunlar suçlarını kabul etmese de bu millet onları hafızalarına kazıdı."



