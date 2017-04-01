"Millet hükümeti modeline geçeceğiz"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Koalisyon modelini kesinlikle geride bırakıp meclis hükümeti modelinden millet hükümeti modeline geçeceğiz." dedi.

Ömer Çelik, "Türkiye'nin bundan sonrasında koalisyonlara mahkum olması demek, Türkiye'nin gücünü kaybetmesi, kendi yerinde sayması, yeni vesayetlerin ortaya çıkması demektir. Koalisyon modelini kesinlikle geride bırakıp meclis hükümeti modelinden millet hükümeti modeline geçeceğiz." dedi.



Çelik, merkez Çukurova ilçesinde düzenlenen "halkla buluşma" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geldiği bu noktanın, vatandaşların iradesi sayesinde olduğunu söyledi.



Ülkenin efendisinin millet olduğunu vurgulayan Çelik, 16 Nisan'a doğru hızla ilerlediklerini, vatandaşların önüne gelecek sandıkla Türkiye için büyük bir dönüşümün gerçekleşeceğini ifade etti.



Çelik, halk oylamasıyla hayata geçirilecek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, halkın ülke yönetimindeki iradesinin artacağını dile getirerek, şöyle konuştu:



"12 Eylül bir rejim değişikliğidir çünkü halkın iradesinin, eli silahlı bir cunta tarafından gasbedilmesidir. 28 Şubat bir rejim değişikliğidir, halkın iradesinin kuşatılmasıdır. 15 Temmuz gecesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yapmaya çalıştığı darbe, bir devleti işgal girişimi ve rejim değişikliği teşebbüsüydü. 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta halkın iradesi gasbedilirken, bu rejim değişikliklerinin arkasında hangi parti vardı? Kim destekliyordu bunu? Bugün, o rejim değişikliğini destekleyenler, bizim getirdiğimiz bu sistem değişikliğine, 'rejim değişikliği' diye iftira atıyorlar. Geçmişten beri Türkiye'de, devlet ve millet için, bu ülkenin geleceği için hangi iyi iş yapılmışsa, halkın iradesinin güçlenmesi için hangi adım atılmışsa CHP, onu engellemek için hemen rejim değişikliğinden bahsetmiştir."



"MİLLET HÜKÜMETİ MODELİNE GEÇECEĞİZ"



Çelik, şu anki sistemin içinde koalisyon tehlikesinin ortadan kalkmadığına işaret ederek, "7 Haziran'da tek başına iktidar tablosu ortaya çıkmadı ve koalisyon tehlikesinin hala devam ettiği ortaya çıktı. Türkiye'nin bundan sonrasında koalisyonlara mahkum olması demek, Türkiye'nin gücünü kaybetmesi, kendi yerinde sayması, yeni vesayetlerin ortaya çıkması demektir. Koalisyon modelini kesinlikle geride bırakıp meclis hükümeti modelinden millet hükümeti modeline geçeceğiz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hiçbir şekilde koalisyonlar olmayacağını belirten Çelik, CHP'nin buna karşı çıkarak hemen rejim değişikliği tartışması açtığını vurguladı.



"16 NİSAN'DAN SONRA DAHA ÇOK KOŞACAĞIZ"



Çelik, 16 Nisan'daki halk oylamasının büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek, "Millet hata yapmaz, milletin iradesi her zaman Türkiye'nin önünü açmıştır, Türkiye'yi büyütmüştür, Türkiye için yepyeni, parlak geleceklere imza atmıştır. 16 Nisan'dan sonra da böyle olacak." diye konuştu.



Şu anki hükümet sisteminde darbe ve koalisyon tehlikesinin kalkmadığını gördüklerine dikkati çeken Çelik, "Yurt dışında yapılan 'Hayır' kampanyalarını görüyorsunuz. Yurt içinde kimlerin sesinin, kimlerin sesine karıştığını görüyorsunuz. O sebeple 'Evet' çıkması yetmiyor. Daha güçlü bir 'Evet' çıkması lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Çelik, "Bizim için durmak yok, yürümek de yok" ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:



"16 Nisan'dan sonra daha çok koşacağız. Yorulmak, bıkmak, usanmak yok. Metre metre bu yolları geçeriz, tuğla tuğla yepyeni Türkiye'yi inşa ederiz. En çok koşmamız gereken zaman bu zamandır. Dün gece de vardı, FETÖ'nün birtakım mensupları yine Türkiye'yi karanlığa sokmaktan, Türkiye'de yeni krizler ve kaoslar çıkarmaktan bahsediyorlar. Bunların sözlerinin vatandaşlarımızın hayatını etkilemesine müsaade etmeyin. En fazla ne yapacağız diyor? 'Suikast yapacağız, siyasetçileri öldüreceğiz.' diyor. İşte Çukurova meydanındayız, buyur gel."



Çelik, konuşmasının ardından bazı vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.



