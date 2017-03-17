Millet bunlara canını emanet ediyordu

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 eski sağlık personeli adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde daha önce meslekten ihraç edilen, örgüt üyesi ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 24 sağlık çalışanının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



KAYSERİ'DEKİ FETÖ OPERASYONU



Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Kentte 27 eski sağlık personeli hakkında yakalama kararının verildiği soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alınmıştı. 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.