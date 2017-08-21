Milan yeni sezona galibiyetle başladı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği ilk hafta maçında Milan, Crotone'u 3-0 mağlup etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2017-2018 sezonunun ilk haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, deplasmanda Crotone'u 3-0 yendi.



Crotone kentindeki Ezio Scida Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Maurizio Mariani yönetti.



Karşılaşmaya konuk ekip Milan, hızlı başladı. Kırmızılı-siyahlı takım, 6. dakikada Fildişi Sahilli oyuncusu Franck Kessie'nin attığı golle 1-0 öne geçti.



Konuk ekip, 18. dakikada Patrick Cutrone ile farkı 2'ye çıkardı. Milano temsilcisi, bu golden 5 dakika sonra İspanyol oyuncu Suso ile skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Milan'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Milan 3 puanı 3 golle aldı. Hakan Çalhanoğlu, müsabakada 90 dakika mücadele etti.



Bu sonuçla, Serie A'da şampiyonluk için favoriler arasında gösterilen Milan, ligde yeni sezona galibiyetle başladı.