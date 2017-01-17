Son Dakika!
17 Ocak 2017 23:43 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2017 23:44

Milan, Sosa'yı bırakmıyor

İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Milan'ın asbaşkanı Adriano Galliani, Arjantinli futbolcu Jose Ernesto Sosa'nın takımda kalacağını açıkladı.

Milan, Sosa'yı bırakmıyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'ın asbaşkanı Adriano Galliani, Arjantinli futbolcu Jose Ernesto Sosa'nın takımda kalacağını açıkladı.

Asbaşkan Galliani, yönetim binası çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sosa'yı vermiyoruz. Teknik direktör Montella da öyle karar verdi. Sosa, Milan'da kalacak." dedi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki Sosa ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği ileri sürülmüştü.

Etiketler: SosatransferMilan


0Yorum Yap