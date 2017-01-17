Milan, Sosa'yı bırakmıyor

İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Milan'ın asbaşkanı Adriano Galliani, Arjantinli futbolcu Jose Ernesto Sosa'nın takımda kalacağını açıkladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'ın asbaşkanı Adriano Galliani, Arjantinli futbolcu Jose Ernesto Sosa'nın takımda kalacağını açıkladı.



Asbaşkan Galliani, yönetim binası çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sosa'yı vermiyoruz. Teknik direktör Montella da öyle karar verdi. Sosa, Milan'da kalacak." dedi.



Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki Sosa ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği ileri sürülmüştü.