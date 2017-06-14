Midilli Adası'nda hasar tespit çalışmaları sürüyor

Ege Denizi'ndeki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Midilli Adası'nda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda hasar tespit çalışmaları devam ediyor.



Gece yarısından itibaren Midilli Adası yakınlarında en büyüğü 4,5 olan 49 sarsıntı meydana geldi.



Depremler, binaların hasar görerek kullanılamaz hale geldiği Midilli Adası'nın Vrissa köyünde de hissedilirken, güvenlik güçlerinin bölgedeki önlemleri devam ediyor.



Polis, yabancı basın mensuplarının köye girişlerine izin vermiyor. Deprem nedeniyle evlerinden ayrılan köylüler, civardaki sahil köylerinde bulunan otellerde misafir ediliyor.