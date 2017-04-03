Miami'deki oy kullanma işlemi sürüyor

16 Nisan'daki anayasa değişikliği halk oylaması için ABD'nin Miami kentindeki Türk vatandaşları, oy kullanmaya devam ediyor.

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ABD'nin Miami kentindeki oy kullanma işlemi, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.



MİAMİ'DE OY KULLANMA İŞLEMİ SÜRÜYOR



1 Nisan Cumartesi günü ABD'de başlayan halk oylaması için oy verme işlemleri, ülkenin 7 farklı bölgesinde kurulan sandıklarda sürüyor.



ABD'nin önemli turizm bölgelerinden olan ve çok sayıda Türk vatandaşının yaşadığı Miami'de de vatandaşlar, pazar günü yoğun şekilde oylarını kullandı.



Türkiye'nin Miami Başkonsolosluğundaki sandıkta oy kullanan vatandaşlar, Türkiye'den çok uzakta bile olsalar demokratik haklarını kullanabildikleri için mutlu olduklarını ifade etti.



1 Nisan Cumartesi günü sabahı Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde oyunu kullanan Büyükelçi Serdar Kılıç, bu yıl Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı kararla ABD genelindeki Türk vatandaşlarının istedikleri herhangi bir sandıkta oy kullanabileceklerini belirtmişti.



ABD'deki oy verme işlemi 9 Nisan Pazar gününe kadar, sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.



ABD'de yaşayan vatandaşlar, Washington'daki büyükelçilikte, New York, Boston, Miami, Los Angeles, Chicago ve Houston başkonsolosluklarında oy kullanabilecek.



ABD genelinde 100 bin, New York çevresinde ise 40 bin civarında Türk seçmenin yaşadığı belirtiliyor.