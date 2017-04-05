MHP'nin 'evet' standına ziyaret

İzmir'de MHP'nin "evet" standını ziyaret eden Başbakan Yıldırım, "Ayrı partiyiz ama hedefimiz, istikametimiz bir. Türkiye için rüyalarımız, vizyonumuz bir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de MHP'nin "evet" standını ziyaret etti.



Alsancak Spor Salonunda 101 tesisin açılışını yapan Yıldırım, daha sonra Başbakanlık otobüsüyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne geçti. Burada otobüsten inen Yıldırım, MHP'nin standını ziyaret etti, görevlilere "kolay gelsin" dileğinde bulundu, kendisine ikram edilen çikolatadan yedi.



"HEDEFİMİZ, İSTİKAMETİMİZ BİR"



MHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Özmen ile sohbet eden Yıldırım, şöyle konutu:



"Ülkemizin birliği, beraberliği, 80 milyonun kardeşliği Türkiye'nin beka meselesidir. Memleket meselesi. Bu meseleyi inşallah 16 Nisan'da büyük bir zaferle, başarıyla hem İzmir'de hem Türkiye'de tamamlayacağız. Onun için gayretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrı partiyiz ama hedefimiz, istikametimiz bir. Türkiye için rüyalarımız, vizyonumuz bir. Hepimizin amacı bu ülkede kardeşliğimizi yok etmeye çalışan alçak terör örgütlerini bu ülke topraklarından söküp atmak."



Başarılarının devamını dileyen Yıldırım, stant görevlilerinin isteği üzerine de onlarla öz çekim yaptı.



Bir süre yürüyen Başbakan Yıldırım, vatandaşları selamladı, onlarla fotoğraf çektirdi.