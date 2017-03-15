MHP'li üyeler de Hollanda Dostluk Grubundan istifa etti

Türkiye-Hollanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun MHP'li üyeleri istifa etti.

Türkiye-Hollanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun MHP'li üyeleri istifa etti.



MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Hollanda'nın, Türk bakanları engellemesine ilişkin yaşanan olayların ardından, parlamentolar arası dostluk grubu üyesi MHP milletvekillerinin istifalarını sunduklarını açıkladı.



Öte yandan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da partisinden söz konusu dostluk grubuna üye milletvekillerinin istifa edeceklerini bildirdi.



Türkiye-Hollanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun AK Partili üyeleri de bugün istifa etmişlerdi.