MHP'li Açba, TBMM Divan üyeliğinden istifa etti

TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba bu görevinden istifa etti, yerine ise MHP Hatay Milletvekili Ahrazoğlu seçildi.

TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba bu görevinden istifa etti, yerine ise MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu seçildi.



TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, MHP Sakarya Milletvekili Açba'nın Başkanlık Divanı üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 12 Şubat'ta Başkanlığa ulaştığını belirterek, Açba'ya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.



Boşalan Başkanlık Divanı Katip üyeliğine MHP Grubundan Hatay Milletvekili Ahrazoğlu'nun aday gösterildiğini aktaran Hamzaçebi, oybirliği ile Başkanlık Divanı Katip üyeliğine seçilen Ahrazoğlu'na başarılar diledi.