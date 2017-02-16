MHP'den referandumda evet diyecek partilerle ortak çalışma kararı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti teşkilatlarına gönderilen genelgede, "Referandumda aynı tercihler içinde bulunacağımız siyasi parti ya da partilerle ortak çalışmalar yapılabilecektir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin referandum kapsamında parti teşkilatlarına genelge gönderdi.



Bahçeli, genelgede, MHP'nin referanduma kendi imkan ve kabiliyetleriyle hazırlanacağını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Ancak, referandumda aynı tercihler içinde bulunacağımız siyasi parti ya da partilerle gerek görüldüğü takdirde ortak çalışmalar da belirli sınır ve eşikler çerçevesinde yapılabilecektir. Zorunlu ve zorlayıcı haller dışında propaganda çalışmalarımız diğer partilerle bir ve aynı kümede olmayacaktır. MHP evet iradesini tek başına, kendi üslup, ilke, tecrübe ve siyasi müktesebatı dahilinde milletimizle paylaşacaktır."