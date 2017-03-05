MHP'den referandum kitapçığı

MHP, anayasa değişikliği halk oylamasında neden "evet" diyeceğini anlatan bir kitapçık hazırladı.

"Milliyetçi Hareket Partisi ve Anayasa Değişikliği" ana başlığıyla hazırlanan kitapçığın ilk sayfasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzasını taşıyan, "Milliyetçi Hareket Partisi devlet ve millet varlığının güvenceye alınıp güvenli bir şekilde, istiklal içinde istikbale taşınması için 'evet' diyecektir." mesajı yer aldı.



Kitapçıkta "evet" kararının gerekçeleri, "Anayasa Değişikliği ve Milliyetçi Hareket Partisi", "Milliyetçi Hareket Partisine Göre Türk Anayasası", "Mevcut Sistemin Aksaklıkları ve Hükümet Sisteminde Değişim İhtiyacı", "Anayasa Değişikliğinin Esasları ve Yeni Sistemin Temel Nitelikleri" ile "Söz ve Yetki Aziz Türk Milletinindir" başlıkları altında anlatıldı.



"Anayasa Değişikliği ve Milliyetçi Hareket Partisi" başlıklı ilk bölümde kitapçıkla, yeni hükümet sisteminin esasları özetlenirken partinin anayasa değişikliklerine hem demokrasinin güçlenmesi hem de etkin ve dengeli bir hükümet sisteminin tesisi adına sağladığı katkıların ortaya konulduğu belirtildi. Kitapçıkta, "Bir diğer yandan, partimize yönelik iftiraların neden gerçeklerden uzak olduğu da gözler önüne serilmektedir." değerlendirmesine yer verildi.



"Milliyetçi Hareket Partisine Göre Türk Anayasası" başlıklı bölümde, MHP'ye göre anayasa yapımında asla tartışılamayacak hususlar anlatılırken, MHP'nin seçim beyannamesinde yer alan konularda hiçbir değişiklik yapılmadığına, ilke ve değerlerin istisnasız şekilde korunduğuna vurgu yapıldı. Anayasanın ilk dört maddesinin "ilelebet" korunacağı belirtilen bölümde, "Anayasaya bakışımızda herhangi bir değişiklik, bir sapma veya farklı bir anlayışa savrulma olmamıştır." ifadeleri yer aldı.



"PARLAMENTER SİSTEM TAHRİP EDİLMİŞTİR"



"Mevcut Sistemin Aksaklıkları ve Hükümet Sisteminde Değişim İhtiyacı" başlığını taşıyan bölümde, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Türkiye Cumhuriyeti'nin beka mücadelesi verdiği bugünlerde, siyasi iktidarın ve devletin en tepesinde bulunan cumhurbaşkanın hukukla ters düşmesi, geleceğimiz açısından çok mahsurlu, çok tehlikelidir." sözlerine yer verildi. Aynı bölümde parlamenter sistemin zamanla tahrip edildiği ve sistemin tıkandığı vurgulandı.



"Anayasa Değişikliğinin Esasları ve Yeni Sistemin Temel Nitelikleri" bölümünde ise anayasa değişikliğiyle getirilen yenilikler madde madde sıralandı.



Kitapçığın "Söz ve Yetki Aziz Türk Milletinindir" başlıklı son bölümünde "Kayıtsız şartsız tek egemen olan Türk milleti, kendi kader ve geleceği hakkında nihai kararı bizzat kendisi verecektir. Şüphesiz aziz milletimiz ne yönde karar alırsa hepimizin kabulüdür." ifadelerine yer verildi.



Kitapçığın sonunda MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, "Biz yanlış yapmıyoruz ki telaşa kapılalım. Biz millet için 'evet', devlet için 'evet', cumhuriyet için 'evet', Türklüğün bekası için 'evet' diyoruz." sözleri yer aldı.



Kitapçıkla birlikte dağıtılacak "Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez" başlığıyla broşür de hazırlandı. Broşürde, MHP'nin politikalarına sahip çıktığı vurgulanırken, anayasa değişikliğinin esasları ve bu reforma neden ihtiyaç duyulduğu kısa maddelerle anlatıldı.