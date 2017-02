MHP'den parti muhaliflerine sert tepki!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP'li muhaliflerin "Türk Milliyetçileri Hayır Diyor" buluşmasına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Semih Yalçın, MHP'li muhaliflerin "Türk Milliyetçileri Hayır Diyor" buluşmasına ilişkin, "Önemsemiyorum da ciddiye de almıyorum. Toplanabilirler, bunda bir beis yok. İnsanlar farklı düşünebilirler ama MHP adına hareket edemez bayrağımızı, sembollerimizi kullanamazlar. Zannediyorum orası farklı bir partileşme toplantısı. Ben öyle görüyorum." dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Avrupa Türk Konfederasyonu başkanlığında üye çatı kuruluşları ve yöneticilerinin katıldığı bir toplantı düzenledi.



Bahçeli, toplantı salonuna gelişinde katılımcıların alkışları ve "Devlet için evet, millet için evet" ve "Devletin başına Devlet gelecek" sloganlarıyla karşılandı.



Basına kapalı yapılan ve bir saat 20 dakika süren toplantının ardından Yalçın, gazetecilere toplantının içeriğine ilişkin bilgi verdi.



Yalçın, toplantıya AB ülkelerindeki Türk federasyonlarının yönetici kadrosundan oluşan yaklaşık 450 kişinin katıldığını belirtti.



Yalçın, toplantıda Bahçeli'nin MHP tarihinden referandumla ve seçimlerle alakalı kesitleri anlattığını ve o kesitleri bugünle mukayese ederek, partinin pozisyonunu ve içinde bulunduğu durumu hatırlattığını aktardı.



Edip Semih Yalçın, Bahçeli'nin 2010 referandumunda "Hayır" verilmesinin sebebini izah ettiğini, 12 Eylül sonrasında gerek MHP ve gerekse MSP'nin Meclise alınmadığını, uzaklaştırıldığını aktardığını anlattı. Yalçın, Bahçeli'nin, 2010 referandumu sonrasında "FETÖ hareketinin" bu denli yerleşik bir hal almasının 15 Temmuz'u hazırladığını ifade ettiğini söyledi.



- "ACABA BU BİNAYI YERLE BİR EDERLER MİYDİ, ETMEZLER MİYDİ?"



Bahçeli'nin 15 Temmuz'da MHP'de yaşananları da anlattığını ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:



"Sayın Genel Başkanımız Bahçeli, 'İhtilal başarılı olsaydı bu ülkede her şeyi yapacaklardı' dedi. Hatta kitleye 'Acaba bu binayı yerle bir ederler miydi, etmezler miydi?' diye sordu.



İçerideki bu sözde muhaliflerden de bahsetti. Bunların büyütülmemesi, önemsenmemesi gerektiğini, bu tip çıkışların her dönemde MHP tarihi içerisinde olduğunu, ancak başarısız olacaklarını ve yolumuza devam edeceğimizi ifade etti.



Özellikle de Avrupa teşkilatlarının referandumda yapacakları çalışmalarda aktif olmalarını istedi. Genelgedeki kurallara uymak şartıyla Avrupa teşkilatlarının ortaya koyacakları her bir faaliyetin çok kıymetli olduğunu ve referandumda 'Evet' oyuna katkı sağlayacağını hatırlattı. Bu noktada ilgili tedbirlerin alınmasını istedi. 2010 referandumunda niye 'Hayır', şimdi niye 'Evet' dediğimizi net ifadelerle anlattı. Anlatımlarında da evetin verilmesi gerektiği noktasında hassas davranılmasını istedi."



Yalçın, Bahçeli'nin, 15 Temmuz sonrası mağdur olduğunu söyleyerek partilerine başvuran 15 bin 435 kişinin durumunu 4 Ağustos 2016-7 Şubat 2017 tarihleri arasında 11 farklı dosya halinde hükümete ilettiklerine de değindiğini aktardı.



- "24 SAAT BERABER ÇALIŞMAK GİBİ BİR PLANLAMA YOK"



Yalçın, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.



MHP'li muhaliflerin Ankara'daki "Türk Milliyetçileri Hayır Diyor" buluşmasını takip edip etmediği yönündeki soru üzerine Yalçın, takip etmediğini ifade ederek, "Önemsemiyorum da ciddiye de almıyorum. Toplanabilirler, bunda bir beis yok. İnsanlar farklı düşünebilirler. Gayet normaldir. Ama MHP adına hareket edemez. Bayrağımızı, sembollerimizi kullanamazlar. Zannediyorum orası farklı bir partileşme toplantısı. Ben öyle görüyorum. İnsanlar bu konuda serbestler." dedi.



Bahçeli'nin toplantıda muhaliflere ilişkin sözlerinin sorulması üzerine Yalçın, "Diğer partilere koşuyorlar" gibi bir ifade kullandığını aktardı.



MHP'nin referandum genelgesinde yer alan "ortak çalışma" ifadesinin hatırlatılması üzerine Yalçın, genelgede zaruret olduğu takdirde bunun yapılabileceğinin yazdığını belirtti. Yalçın, "Baştan sona beraber, birlikte hareket ederiz gibi bir mana çıkmamalı. Bazen olabilir tabii ki. Ben somutlaştırmış olayım; hani Yenikapı'daki gibi bir miting olabilir mi? Bu tip şeyler de olursa olur. Yoksa 24 saat beraber çalışmak gibi bir planlama yok." diye konuştu.



Bazı gazetelerde "İlk Osmaniye'de yapılacak" ifadelerinin yer aldığının belirtilmesi üzerine de Yalçın, öyle bir planlama olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Şöyle olabilir, AK Parti'deki arkadaşlar bunu düşünmüş olabilirler, tasarlamış olabilirler. Sayın Başbakan tasarlamış olabilir. Onu bilmiyorum. Ama bize gelen resmi, somut bir şey yok. Sınırlı bir şekilde belli yerlerde olabilir. Genel Başkanımızın söylediği gibi. Ama onun dışında biz kendi kampanyamızı kendimiz yürüteceğiz, kendimiz yöneteceğiz."



Yalçın, referanduma ilişkin bir soruya, şu yanıtı verdi:



"Vatandaşlarımızdan kim 'Evet' vermek istiyorsa verecek, kim 'Hayır' vermek istiyorsa verecek. Buna karışmamak lazım. Bu referandumun amacı zaten millete, halka müracaat. Ama biz siyasi partilerin tabii ki bu süreçte neden 'Evet' dediğimizi, 'Hayır'ın neden verilmemesi gerektiğini halka izah etmek gibi bir yükümlülüğümüz ve sorumluluğumuz var. Sahada biz bunu yapacağız. Bunu yaparken ortalığı çok germeden kutuplaşmalara meydan vermemeye ihtiyaç var doğrusu. Ona MHP elinden gelen özeni gösterecektir mutlaka. Bundan kimsenin endişesi olmasın."



- MHP'DE REFERANDUM HAZIRLIĞI



Edip Semih Yalçın, referandum çalışmalarına ilişkin sorular üzerine de çalışmalara Konya'da start verdiklerini ve burada alınan karar çerçevesinde Başkanlık Divanı'nın miting takvimini belirleyeceğini kaydetti.



Yalçın, referandum çalışmaları kapsamında Genel Başkanın yurt dışına gitmesi durumunun daha konuşulmadığını, ancak genel başkan yardımcılarının Avrupa'daki belli ülkelere gideceklerini anlattı.



Kapalı salon toplantıları veya açık hava toplantılarına ilişkin takvimin belli olmadığını, ancak buna ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Yalçın, şu an için daha önce başlattıkları bilgilendirme toplantılarına hız verdiklerini söyledi.



Bu ayın 26'sında aralarında Erzurum, Aydın ve Antalya'nın da bulunduğu 5 ilde bilgilendirme toplantısı yapacaklarını belirten Yalçın, bütün Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladıkları bu toplantıları Mart ayı ortasına kadar bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.



Referandum ve neden "Evet" denildiğini anlatan kitapçık ve broşürlerin hazırlandığını bildiren Yalçın, referandum sürecinde kullanacakları ana sloganların belli olduğunu, bazı tarihi sloganlar da olacağını ve bazı yeni sloganların da kullanılabileceğini söyledi.



Yalçın, "Referandum şarkınız olacak mı?" sorusuna, gülerek, "Bir şarkı olmayacak. Eski şarkıları tam kullanamadık, üst üste seçimler... Onları kullanırız." yanıtını verdi.



Avrupa Türk Konfederasyonu başkanlığında üye çatı kuruluşları ve yöneticilerinin bulunduğu heyetteki bazı katılımcılar, gazetecilerin sorusu üzerine Bahçeli'yi kastederek "Liderimiz ne diyorsa biz onun izindeyiz." ifadesini kullandı.