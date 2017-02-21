MHP'den idama kayıtsız şartsız destek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Hainler idamdan korkmuyorsa, o zaman bize düşen bu kanuni düzenlemeyi TBMM'de yapmaktır. MHP'nin sözü söz olsun, buna kayıtsız şartsız destek verecektir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, FETÖ’nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırıya ilişkin davanın iki numaralı sanığının medyaya yansıyan ifadelerinin "ibret verici ve tüyler ürpertici" olduğunu dile getirerek, "Bu caninin, 'Hiçbir şeyden korkmuyorum, darbe yaptım, cezası idam bile olsa canım yanmaz' şeklindeki kokuşmuş sözleri en küçük pişmanlık emaresi taşımadığı gibi Türkiye’ye meydan okumaktır." değerlendirmesinde bulundu.



"Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz de idam talebinde ısrar ediyorsa o zaman bize düşen bu kanuni düzenlemeyi TBMM’de yapmak, Türkiye düşmanlarına hak ettiği cezayı vermektir." ifadesini kullanan Bahçeli, "Tekrar ediyorum AKP top çevirmesin, zamana oynamasın, hakikaten idamın geri getirilmesi konusunda samimiyse Milliyetçi Hareket’in sözü söz olsun, buna kayıtsız şartsız destek verecektir." şeklinde konuştu.