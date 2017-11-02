Bahçeli'den hükümete şartsız destek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin "Hükümetin terörle mücadelede göstermiş olduğu kararlı mücadeleyi tavizsiz sürdürmesi en samimi dileğimdir. MHP, terörle mücadelede önşartsız devletin arkasında ve destekçisidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin "Teröristler döktükleri kanda çırpına çırpına boğulacaklardır. Türkiye muktedirdir, Türk milleti kudretlidir, hıyanete göz açtırılmayacaktır. Kandan nemalanan, şiddetten faydalanan, kötülükten yararlanan, çevremizde yuvalanan PKK’lı katiller, inanıyorum ki yok edileceklerdir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Hükümetin terörle mücadelede göstermiş olduğu kararlı ve korkusuz mücadeleyi tavizsiz sürdürmesi en samimi ve içten dileğimdir. Milli mukavemet kırılamayacak, milli birlik ve kardeşlik ruhu bozulamayacaktır. Türk milleti iman ve iradesiyle, ihanetin belini kıracaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, terörle mücadelede önşartsız milletin yanında, devletin arkasında, hükümetin destekçisidir." diye konuştu.