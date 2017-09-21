MHP'den flaş tezkere açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi, Irak tezkeresine destek vereceğini açıkladı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın Meclis'i Irak tezkeresiyle ilgili 23 Eylül'de olağanüstü toplantıya çağırmasından sonra, MHP'den bir açıklama geldi.



Akçay, MHP Grubu'nun, 23 Eylül Cumartesi olağanüstü toplanacak olan Genel Kurul'da tam kadro olacağını, Irak ve Suriye Tezkeresi'ne olumlu oy vereceğini bildirdi.



AA'ya açıklama yapan Akçay, MHP Grubu'nun 23 Eylül Cumartesi tam kadro Genel Kurul'da olacağını söyledi.



Tezkereye olumlu oy vereceklerini bildiren Akçay, "Bu, yapılması planlanan referanduma karşı TBMM’den verilecek kararlı ve güçlü ses olacaktır." dedi.



Olağanüstü toplantıda Irak ve Suriye tezkerelerinin görüşüleceğini belirten Akçay, "25'inde yapılması istenen referanduma karşı, TBMM’nin Türk milleti adına vereceği kuvvetli ve kararlı adımı bütün dünya görecek." diye konuştu.