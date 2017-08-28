Koray Aydın yeni partinin ismini açıkladı

Koray Aydın, Meral Akşener'in kuracağı partinin adının Merkez Demokrat Parti olacağını açıkladı.

MHP'den ayrılarak Meral Akşener'in liderliğinde kurulacak parti için çalışmalara katılan Koray Aydın, bir televizyon programında soruları yanıtladı.



Yeni partinin MHP'nin devamı olmayacağını belirten Aydın, "Toplumun her kesiminden insan olacak" dedi.



Aydın, partinin kurucular kurulunda kendi dallarında tanınmış ama siyasette yeni isimlerin yer alacağını söyledi. Aydın, yeni partinin adı ile ilgili olarak da "Merkez Demokrat Parti" üzerinde çalıştıklarını söyledi.