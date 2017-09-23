MHP, Tezkere oylamasında tavrını net bir şekilde gösterdi

MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Biz bu tezkereyle bir gece ansızın görünebileceğimiz hususunda şaka yapmadığımızı, oyun oynamadığımızı, Türkiye’nin bekası için her şeyi göze alabileceğimizi kesin bir şekilde söylüyoruz." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Suriye ve Irak tezkeresi görüşmelerin yaptığı konuşmada, "Biz bu tezkereyle (Irak ve Suriye tezkeresi) bir gece ansızın görünebileceğimiz hususunda şaka yapmadığımızı, oyun oynamadığımızı, Türkiye'nin bekası için her şeyi göze alabileceğimizi kesin bir şekilde söylüyoruz" dedi.



Akçay konuşmasında şunları kaydetti:



"BU KORSAN REFERANDUM GAYRİ MEŞRUDUR"



Bu nedenle Barzani'nin, Türkmen kentlerini de kapsayan korsan referandum hazırlığının tarihten ve hukuktan gelen haklarımız doğrultusunda sonuna kadar karşısındayız. Bu referandum sinsi bir ön çalışma, karanlık bir öncü hamledir. Bu referandum Türkmenlerin, Türkiye'nin, bölge ülkelerinin ve bu coğrafyanın tamamen aleyhinedir. Bu korsan referandum gayri meşrudur, kabul edilemez, vahim sonuçlara gebe bir girişimdir. Türkiye'ye doğrudan bir tehdittir.



"BİZE PARMAK SALLAYANLARIN PARMAĞINI KIRARIZ"



Türkiye'nin uluslararası ve ikili anlaşmalardan doğan hakları güçlüdür. Bu nedenledir ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti, bekasını yakından tehdit eden, egemenlik haklarını doğrudan hedef alan, varlık ve birliğini riske sokan her türlü eylem, hazırlık, kurgu, tertip, teşebbüs ve mütecaviz emellere karşı meşru müdafaa ve müdahale hakkını kullanmakla mükelleftir. Türkiye'ye hiçbir güç yön tayin edemez. Türkiye Cumhuriyeti'ne kimse parmak sallayamaz. Bize parmak sallayanların parmağını kırarız.



"BUNA KARŞI KOYMAK MİLLİ BİR GÖREVDİR"



Ne zaman devletimizin egemenliği, milletimizin geleceği tehdit ve tehlike altına girme riskiyle karşı karşıya kalmışsa Milliyetçi Hareket Partisi bu mücadeleyi yapacak devlet kurumlarına desteğini vermiştir, vermeye de devam edecektir. Çünkü ülkemize bir saldırı ihtimali varsa, terör örgütleri tarafından milli güvenliğimiz tehdit altındaysa tüm imkânlarımızla buna karşı koymak herşeyden önce bir vatan savunmasıdır, milli bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle MHP Grubu olarak Hükümet Tezkeresine kabul oyu vereceğimizi ifade ediyor, muhterem heyetinizi saygılarımı sunuyorum."