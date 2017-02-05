MHP referandum için toplanacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, 10-12 Şubat'ta başta anayasa değişikliği olmak üzere terör, dış politika ve iktisadi meselelerin ele alınacağı bir toplantı düzenleyeceklerini bildirdi.

Yalçın yaptığı açıklamada, toplantının 10-12 Şubat'ta Konya'da yapılacağını belirtti.



Toplantının, her yıl ocak veya şubat ayında yapılan toplantılardan biri olduğunu ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her yıl yaptığımız toplantılardan bir tanesi. Tabii böyle bir önemli süreçte toplanma kararı gündemle alakalı olacak. Gündem de nedir? Referandum. Süreç, MHP Genel Merkezi, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekilleriyle birlikte bir değerlendirmeye tabi tutacak, bir kampa girilecek.



Daha önce Kızılcahamam'da yaptıklarımıza benzer bir toplantıyı gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki süreçle alakalı bazı önemli kararlar alacağımızı ve gündemi değerlendireceğimizi ifade edebilirim. Toplantı mahiyeti ve amacı budur. Toplantıda başta anayasa değişikliği olmak üzere terör, dış politika ve iktisadi meseleleri ele alacağız."