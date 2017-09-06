MHP Nazilli İlçe Teşkilatı kapatıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, MHP Nazilli İlçe Teşkilatı'nın, yeni teşkilat kuruluncaya kadar kapatıldığını bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, parti tüzüğünün ilgili maddeleri çerçevesinde, Aydın Nazilli İlçe Teşkilatı'nın, Merkez Yönetim Kurulu'nun verdiği yetkiye dayanarak Başkanlık Divanı tarafından yeni teşkilat kuruluncaya kadar kapatıldığını belirtti.



Şefkat Çetin, kararın bugün İl Başkanlığı ve Aydın Valiliğine bildirildiğini de kaydetti.



