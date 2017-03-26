MHP Lideri Bahçeli: 15 Temmuz ihanetinin faili bal gibi FETÖ'dür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Pensilvanyalı hain kimin, hangi kapalı devre çalışan istihbarat örgütlerinin tetikçisidir? 15 Temmuz ihanetinin faili bal gibi FETÖ'dür." dedi.

Devlet Bahçeli, Rusya ve ABD'ye tepki göstererek, "Bizim, zalimlerin karşısında saf saf dizilip etten duvar örmemiz şarttır. Artık bekamız risk altındadır. Yüreklerimiz toplu vurmalıdır. Bunu görmek, bu tehdidi bilmek lazımdır. Güvenliğimiz yoğunlaşan tehditlerin doğrudan hedefindedir." dedi.



Bahçeli, Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında partisince İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 16 Nisan'daki halk oylaması kapsamında Erzurum'da bulunmaktan son derece mutlu ve umutlu olduğunu belirtti.



Erzurum'un vatan, bağımsızlık ve kahramanlık demek olduğunu, "dadaşlar"ın geçmişten bugüne hiçbir sorumluluğu göz ardı etmediğini vurgulayarak, kentin, Erzurum Kongresi'nde sergilenen azim ve kararlılığa her zaman sahip çıktığını söyledi.



"RUSYA TARİHİ EMELLERİNİ ALTTAN ALTA SÜRDÜRMEKTEDİR"



Türkiye'nin kurtuluşu için yeni bir seferberlik ve mücadele ruhunun tecelli etmesi gerektiğini dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:



"Kötü giden talihe 'dur' demenin zamanı gelmiştir. Türkiye, şu anda çok vahşi tehdit kuşağındadır. Türkiye'yi hedef alan mihraklar kuyumuzu kazmak için sıradadır. Hançeri saplamak için kuyruktadır. Emin olunuz, başımızı kaldırıp etrafa bakarsak hainleri göreceğiz. Sesimizi yükseltip tepkimizi gösterirsek kaçtıklarını izleyeceğiz. İrademizi ifşa edip direnişimizi güçlendirirsek, Türkiye düşmanlarının pıstıklarına, sindiklerine muhakkak tanık olacağız. Dün Ermeni çeteleri ne yaptıysa, bugün terör örgütleri ve arkasında duran emperyal acımasızlık aynısını yapmaktadır. Dün Erzurum'a işgal ve esareti dayatanlar bugün yeniden hazırlık içindedir. Rusya'ya bakınız, YPG-PYD ile nasıl bir ilişki ve ittifak içinde olduğunu görünüz. Rusya tarihi emellerini alttan alta sürdürmektedir. Müslüman, Türk milletine ne kadar düşman odak varsa Rusya'yla ortak cephededir. Mehmetçik katillerini Rusya kucaklarken, ABD silahlandırıp beslemektedir. Bu nasıl bir kumpas, nasıl bir tezgahtır?"

"TÜRKİYE ÇOK ÇETİN VE TEHLİKELİ SÜREÇTEN GEÇİYOR"



Bahçeli, geçmişte Ermeni çetelerini destekleyenlerin, Erzurum'un kanına girenlerin bugün yine faaliyet halinde olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin çok çetin, çok tehlikeli bir süreçten geçtiğini söyledi.



Devletin milletiyle bir ve beraber olması gerektiğini anlatan Bahçeli, "Bizim, zalimlerin karşısında saf saf dizilip etten duvar örmemiz şarttır. Artık bekamız risk altındadır. Yüreklerimiz toplu vurmalıdır. Bunu görmek, bu tehdidi bilmek lazımdır. Güvenliğimiz yoğunlaşan tehditlerin doğrudan hedefindedir." ifadelerini kullandı.

"ÖNCE 'ÜLKEM' SONRA 'PARTİM' İRADESİNİ GÖSTERİYORUZ"



"Evet"lerin gelecek için umut verdiğini ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yapmamız gereken çok şey var. Bilinsin ki siyasi kaygı ve çıkar kavgalarıyla mesafe almak bundan sonra ihtimal dışıdır. Önce 'ülkem' diyoruz. Önce 'milletim' diyoruz. Sonra 'partim' ve 'ben' iradesini gösteriyoruz. Zaman birlikte hareket zamanıdır. Zaman ortak paydada buluşma, kardeşçe ve cesaretle mücadele zamanıdır. Beka meseleleri ağırlaşmışken günü birlik davranamayız. Milletimiz çok yönlü saldırıların hedefindeyken iktidar-muhalefet boğuşmasına tahammül edemeyiz, doğru göremeyiz. 15 Temmuz FETÖ ihanetinin perde arkası belli olmuşken aleni bir işgal teşebbüsüyle karşı karşıyayken dost görünümlü ülkelerin buna inanmaması, iknada direnmesi olacak şey değildir."



Türkiye karşıtı ülkeler kervanına en son İngiltere'nin katıldığına işaret eden Bahçeli, 15 Temmuz'da bombaların Londra'ya değil Ankara'ya atıldığını dile getirdi.

"RUSYA, SURİYE'NİN KUZEYİNDE PYD-YPG'NİN MUHAFIZLIĞINA SOYUNMUŞTUR"



Bahçeli, Türkiye hazımsızı çevrelerin kasti ve yanlı davrandığını, 15 Temmuz'u bulandırmaya gayret ettiğini vurgulayarak, şunları aktardı:



"15 Temmuz'u bulandırmak yanlıştır, adaletsizliktir, utanmazlığın ta kendisidir. FETÖ kollanırken, kanlı ve karanlık terör ortakları da Batı'dan destek almaktadır. PKK-PYD-YPG'ye müttefik olduğumuz ülkeler açıkça yardım ve yataklık yapmaktadır. Kahredici bu tablonun kabul edilecek hiçbir tarafı yoktur. Menbiç'ten PYD-YPG arındırılacaktı, müstevliler öyle diyordu; ama bilakis iyice silahlanarak yerleşmiştir. Sorumlu ve suçlu ise en başta ABD ve Rusya'dır. Rusya, Suriye'nin kuzeyinde PYD-YPG'nin muhafızlığına soyunmuştur. ABD, Rakka'nın çevresine YPG'li teröristleri taşıyarak Türkiye'yi dışlamıştır. Her alanda yalnızlık ve kutuplaşma kaderimiz haline gelmiştir. Alman istihbarat başkanı FETÖ konusunda "ikna olmadık" zırvasını dillendirmektedir. ABD istihbaratı da aynı görüştedir. 15 Temmuz'u FETÖ'nün yapmadığı konusunda ABD ve Avrupa'nın bu kadar çabası ve açıklaması niyedir, neye hizmettir? Bu çarpıtma ve telaşın altında ne vardır?"



Bahçeli, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e de tepki göstererek, "Pensilvanyalı hain kimin, hangi kapalı devre çalışan istihbarat örgütlerinin tetikçisidir? 15 Temmuz ihanetinin faili bal gibi FETÖ'dür. Katil bellidir, cani ortadadır, Türk milleti bu şerefsizleri asla affetmeyecektir. Gerçekleri inkar edenler ise FETÖ'ye bu görevi veren, teröristlerini gizlemek ve istila emrini teröristlere bildirmekten utanmayanlardır. Erzurum, Pensilvanyalı terörist başını iyi bilmektedir. Emellerini, oyunlarını, istismar ve ihanetlerini hafızasında taşımaktadır. ABD inanmıyormuş, Almanya ikna olmuyormuş, İngiltere delilleri yeterli bulmuyormuş, Norveç ve İsviçre FETÖ'cülere kucak açıyormuş; hiç mühim değildir."



