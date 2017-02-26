MHP konvoyunda trafik kazası

Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Nilüfer Yıldırım yönetimindeki 35 DA 584 plakalı otomobil, Avsallar Mahallesi yakınlarında devrildi.



Kazada sürücü Yıldırım ile yanındaki Rana Gülbahar, Selin Yüksekova ve Gamze Sülü yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



Kazada yaralananların MHP Alanya Teşkilatı Kadın Kolları üyeleri olduğu, partilerinin "Anayasa değişikliği ve referandum süreci"yle ilgili düzenlediği toplantıya katılmak üzere Antalya'ya gittikleri öğrenildi.