"MHP her türlü fedekarlığa hazır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, MHP Muğla İl Başkanlığında gazetecilere dündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mehmet Günal, "Türkiye bir taraftan IŞİD, diğer taraftan ise PKK ile istikrarsızlaştırılıp bir iç savaşa sürüklenmek istenmektedir. Bunun önlenmesi için de sınırlarımızın dışında yuvalanan bu terör yapılarının yok edilmesi icap etmektedir." dedi.



Günal, MHP Muğla İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin üst üste felaketler yaşadığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin her yönden korkunç ve dış destekli bir terör kuşatması altında olduğunu vurguladı.



Sistematik cinayetler ve infial dalgasına yol açacak terörizm eylemleri ile ülkenin köşeye sıkıştırılmaya, bölgesel ve küresel planda elinin zayıflatılmaya çalışıldığına işaret eden Günal, bu düşmanca gelişmelere rağmen Türkiye'nin bu zor günleri aşacağını, saldırıları göğüsleyip püskürtebilecek güçte olduğunu bildirdi.



Hayasız komploların, hain tuzakların, menfur terör saldırılarının Türkiye Cumhuriyeti’ni yolundan döndüremeyeceğine dikkati çeken Günal, terör örgütleri ve arkalarındaki çevrelerin amaçlarına ulaşamayacağını ifade etti.



Günal, terörizme kurban edilmeyecek kadar köklü ve kalıcı olan Türkiye-Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin sağduyu ve karşılıklı çıkarlara saygı gösterilerek geliştirileceğine ve pekiştirileceğine inandığını belirtti.



- "HALEP'TE İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR"



Suriye'de ve Irak'ta yaşanan gelişmelerin uzun süredir ülke gündemini meşgul ettiğini, özellikle Halep'te şu anda bir insanlık dramıyla karşı karşıya olunduğuna değinen Günal, "Evet, bunlar geçmişten bugüne uygulanan yanlış dış politikadan kaynaklandı. Bu konuda hükümeti defalarca uyardık ama uyarılarımızı dinlememişlerdi. Bugün geldiğimiz noktada MHP olarak şu anda bizim amacımız, üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değildir. Onlar zaten hatalarını biliyorlar, kendileri de özeleştiri yapıyorlar. Peki çözüm ne? Çözüm, bugün güçlü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarlarını savunmak, yapılması gerekenleri önermek, doğru yapıldığı zaman da buna destek olmaktır." dedi.



Ülkenin hemen sınırlarının ötesinde yıllardır süren bir kaos ve iç çatışma olduğunu vurgulayan Günal, gerek Irak gerekse Suriye'de yaşanan çatışmaların hem ülkenin güvenliğini hem de bölge ülkelerini tehdit eder hale geldiğini ve bunun artık tahammül edilemez bir insani dramın ortaya çıkmasına yol açtığını dile getirdi.



Günal, bu durumun iki kaynağı olduğunu ve söz konusu iki kaynak kurutulmadan bölgeye barış ve huzurun gelmesinin mümkün olmadığını belirterek, bu iki terör ve çatışma kaynağının da PKK/PYD ve IŞİD olduğunu belirtti.



-"ASIL HEDEF TÜRKİYE"



Ortadoğu'da haritaların değişeceğini söyleyenlerin asıl hedefinin Türkiye olduğuna, gerek 2011'den sonra yaşananların gerekse 15 Temmuz darbe girişimi neticesinde bütünüyle ortaya çıktığına işaret eden Günal, şöyle devam etti:



"Türkiye, bir taraftan IŞİD, diğer taraftan ise PKK ile istikrarsızlaştırılıp bir iç savaşa sürüklenmek istenmektedir. Bunun önlenmesi için de sınırlarımızın dışında yuvalanan bu terör yapılarının yok edilmesi icap etmektedir. Türkiye'nin Fırat Kalkanı Operasyonu ile IŞİD'le mücadele etmesi bu planı boşa çıkartmak için yeterli değildir. Suriye'deki istikrarsızlık nedeniyle müttefiklerimizin de desteğini alarak kendisine kukla bir terör devleti kurma hayali peşinde koşan PKK'nın bütün terör yuvalarının, Fırat'ın doğusu-batısı gibi bir ayrıma gitmeden yok edilmesi gerekmektedir."



- "TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDEN TERÖR ÖRGÜTÜ FETÖ"



Türkiye’yi tehdit eden bir diğer terör örgütünün de FETÖ olduğunu vurgulayan Günal, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletinin 15 Temmuz akşamı FETÖ terör örgütünün alçak bir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldığını hatırlattı.



Günal, daha önce yaşanılan hiçbir darbe veya darbe teşebbüsün kendilerini 15 Temmuz gibi derinden sarsmadığını belirterek, şu görüşlere yer verdi:



"Bize göre bir işgal teşebbüsü olan 15 Temmuz kalkışmasında TBMM'yi bile bombalayan namussuzları Müslüman Türk milleti lanet ve beddua ile anacaktır. Türkiye ile hesabı olan çevreler terörist başı Gülen'i koz olarak ellerinde tutmuşlardır. FETÖ'cüler kimin işine yarıyorsa silah gibi kullanılmıştır. FETÖ, devletimizi ur gibi sarmıştır. Türk devletinin kritik noktalarına özenle yerleşmişlerdir. Bu, kaleyi içten çökertme harekatıdır. Yıllardır din kisvesi altında üremiş, güçlenip ortaya çıkmak için uygun zaman aramıştır."



15 Temmuz darbe kalkışmasının arka planını anlayabilmek için ülkedeki din anlayışı ve din eğitiminin de gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Günal, bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığının rolü ve yapısının sorgulanarak yeniden yapılandırılmasını istedi.



- "MHP HER TÜRLÜ ÇALIŞMAYA VE FEDEKARLIĞA HAZIR"



Günal, Türk milletinin ve bütün insanlığın barış ve mutluluk içinde insanca yaşayacağı bir dünya idealinin, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet projesinin hayata geçirilmesiyle gerçekleşebileceğine işaret ederek, "Türkiye, sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri evrensel değerlerle bütünleştirerek küresel ölçekte etkili ve güçlü bir ülke olduğu takdirde Türk ve İslam dünyası için ana eksen ve cazibe merkezi olabilecek." diye konuştu.



MHP'nin, Türkiye'yi 2023'te lider ülke, 2053'te süper güç yapma hedefine ulaşmak için her türlü çalışmaya ve fedakarlığa hazır olduğunu belirten Güven, "MHP, Türkiye'yi Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için Türkiye merkezli yeni bir medeniyet yürüyüşüne Türk milleti ile birlikte çıkmaya hazırdır. 21. asrın Türk asrı olacağına ve bu asrı insan merkezli Türk-İslam medeniyetinin belirleyeceğine olan inancımız tamdır." ifadesini kullandı.



Günal'ın açıklamasında, MYK üyesi Yaşar Yıldırım, MYK üyesi ve Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ile partililer de hazır bulundu.