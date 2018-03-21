MHP eski Milletvekili Bölükbaşı hayatını kaybetti
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor..
Kaynak: ajanslar
Ayrıntılar geliyor..
Kaynak: ajanslar
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