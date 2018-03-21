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21 Mart 2018 08:49 | Son Güncelleme: 21 Mart 2018 08:51

MHP eski Milletvekili Bölükbaşı hayatını kaybetti

Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

MHP eski Milletvekili Bölükbaşı hayatını kaybetti

Ayrıntılar geliyor..


Kaynak: ajanslar

Etiketler: DenizBölükbaşı


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