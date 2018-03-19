MHP 12. Olağan Büyük Kurultay'dan yenilenerek çıktı

12. Olağan Büyük Kurultay'dan yenilenerek çıkan MHP'de gözler, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin gelecek günlerde oluşturacağı 13 kişilik Başkanlık Divanına çevrildi.

Ankara Spor Salonu'nda "Milli duruş, şühedaya vefa, millete beka" temasıyla dün yapılan Kurultayda, bin 169 oyun geçerli olan bin 167'sini alan Bahçeli, güven tazeleyerek yeniden Genel Başkan oldu. Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in vefatı üzerine 6 Temmuz 1997'de yapılan kongrede genel başkanlık koltuğuna oturan Bahçeli, 21 yıllık süreçte 9'uncu kez genel başkan seçilmiş oldu. Kurultaydan yenilenerek çıkan MHP'de, 75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesinden 45'i değişti. Blok liste ile gerçekleşen kurultayda, MYK'nın yarısından fazlasının değişmesi, Bahçeli'nin 2019'a yeni kadrolarla hazırlanacağının göstergesi oldu.