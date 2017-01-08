"Mezhep ve bölge ayırt etmeksizin Türkmenlerin yardımına koştuk"

Başbakan Binali Yıldırım, Türkmen siyasetçileri kabulünde, Irak'ın içinden geçtiği zor dönemde en başta Türkmenlerin sıkıntı çektiğini, mezhep ve bölge ayırt etmeksizin bütün Türkmenlerin yardımına koştuklarını belirtti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı çerçevesinde, Bağdat'taki Başbakanlık Misafirhanesinde Türkmen siyasetçileri kabul etti.



Kabulde, Irak Türkmen coğrafyasının bütün bölge ve kesimlerini temsil eden Türkmen siyasetçilere hitap eden Yıldırım, Telafer'den Mendeli'ye bütün Irak Türkmenlerini kucakladıklarını bildirdi.



Yıldırım, Türkmenlerin, dost ve kardeş Irak'ın ayrılmaz ve asli bir parçası olduğuna dikkati çekerek, "Türkmenler hem öz kardeşimiz, hem de Irak'la aramızdaki kardeşlik bağıdır." dedi.



Irak'ın içinden geçtiği zor dönemde en büyük sıkıntıyı çekenlerin başında Türkmenlerin geldiğini belirten Yıldırım, mezhep ve bölge ayırt etmeksizin bütün Türkmenlerin yardımına koştuklarını, aralarında Türkmenlerin de bulunduğu 300 bin Iraklıyı Türkiye'de ağırladıklarını ifade etti. Yıldırım, Irak içinde yerlerinden olanlar için kamplar inşa ettiklerini, sayısız yardım konvoyu gönderdiklerini, bundan sonra da başta Irak Türkmenleri olmak üzere, bütün Iraklılara yardım etmeye devam edeceklerini vurguladı.



Türkmenler arasındaki birliğin muhafaza edilmesine en çok bu dönemde ihtiyaç duyulduğuna değinen Yıldırım, Türkmenlerin kendi aralarında ve Türkiye ile kavga çıkartmaya çalışanlara göz açtırmayacağından emin olduğunu belirtti.



Başbakan Yıldırım, Irak'ın terörle mücadelesine, toprak bütünlüğü ve egemenliğe saygı çerçevesinde katkı sağladıklarına işaret ederek, "DEAŞ belası"ndan kurtarıldıktan sonra Türkmen beldeleri dahil olmak üzere, zarara uğrayan Irak yerleşim birimlerinin yeniden inşası için gerekli her türlü desteği vereceklerini kaydetti.



Toplantıda söz alan Türkmen siyasetçiler, Başbakan Yıldırım'ın Irak'ı ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Türkmen siyasetçiler kabulde, Yıldırım'ın ifadelerine tamamen katıldıklarını, Türkmenler ve Türkiye arasındaki sarsılmaz bağın, Irak-Türkiye ilişkileri için de büyük bir değer olduğunu bildirdi.