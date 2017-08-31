'Mezar çapacıları'nın arife mesaisi

Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda ellerinde çapa ve su bidonlarıyla dolaşan "mezar çapacıları", ücret karşılığında kabirlerin üzerindeki otları biçiyor, mermerleri temizliyor, çiçeklerin bakımını yapıyor.

İstanbul'daki mezarlıklarda ellerinde çapa ve su bidonlarıyla dolaşan ve ücret karşılığında kabirleri temizleyen "mezar çapacıları", Kurban Bayramı arifesinde yoğun mesai yapıyor.



Arife günü yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek amacıyla mezarlıklara giden İstanbulluları, ellerinde çapa ve su bidonlarıyla bekleyen "mezar çapacıları" karşılıyor.



Kabir başında dua eden vatandaşların yanına giderek "Çapacı ister misiniz?" diye soran bir nevi temizlikçiler, İstanbul'da adeta yeni bir meslek icat etmiş durumda.



Mezarlıkta "çapacı" diye bağırarak gezen, mezarın üzerine dökülecek suyu taşıyan "mezar çapacıları", ziyaretçilerin talebi üzerine kabirlerin üzerindeki otları biçiyor, mermerleri temizliyor, çiçekleri çapaladıktan sonra suluyor.



Bu işlerin karşılığında belli bir ücret istemeyen mezar çapacıları, ziyaretçilerin gönlünden kopan ücretle yetiniyor.



"ÇOK ŞÜKÜR EKMEĞİMİZ ÇIKIYOR"



Şişli'deki Feriköy Mezarlığı'nın neredeyse her köşesinde bir çapacı iş başında. Burada çalışan Harun Kurt, mezar temizliği işini yaparak 5 yıldır para kazanmaya çalıştığını söyledi. Kimseden belli bir ücret istemediğini ifade eden Kurt, "Yakınlarının mezarını temizleten kişiler gönüllerinden ne koparsa bir şeyler veriyor. Bu da bize yetiyor. Özellikle bayramdan bir gün önce yani arife günleri çok yoğunluk oluyor. Bugünlerde bazen yevmiyemiz 300-400 lirayı buluyor." dedi.



Suriyeli 15 yaşındaki Roni Kusa, 6 yıldır ailesiyle İstanbul'da yaşadıklarını kaydetti. Kusa, iki yıldır mezar temizleyip çapaladığını anlatarak, özellikle arife günlerini kaçırmadığını, bayram boyunca da mezarlığa gelerek çalıştığını söyledi. Kusa, "İnsanlar gönüllerinden kopanı veriyorlar. Çok şükür ekmeğimiz çıkıyor." diye konuştu.