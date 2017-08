'Mevsimlik hayatların' ekmek mücadelesi

Ülkenin dört bir yanına giden mevsimlik tarım işçileri, ekmek paralarını alın teriyle kazanmaktan mutluluk duyuyor.

Türkiye'nin önemli fındık üretim merkezlerinden Düzce, her yıl kente gelen mevsimlik tarım işçilerine ekmek kapısı oluyor.



Ülkenin dört bir yanında, tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ve hasadında çalışan mevsimlik tarım işçileri, ekmek paralarını alın teriyle kazanmaktan mutluluk duyuyor.



Düzce'de yaz aylarında fındık, Hatay'da pamuk ve kavun, Adana'da karpuz, Amasya ve Isparta'da elma, Afyonkarahisar'da patates toplayan, Iğdır'da tahıl biçen ve gittikleri kentlerde en az bir ay kalan işçiler, çadırlarda yaşayarak göçebe hayatı sürüyor.



"Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi" (METİP) kapsamında, barınacak yer konusunda devlet tarafından desteklenen işçiler, bu desteğin daha da iyileştirilmesi konusunda yardım bekliyor.



Genellikle yaz tatilinde okul harçlıklarını çıkaran öğrencilerle kadınların çalıştığı fındık bahçeleri, mevsimlik tarım işçilerine önemli bir gelir sağlıyor.



Hatay'dan fındık toplamak için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine gelenlerden işçi çavuşu Ali Toplar, uzun yıllardır bu bölgede çalıştıklarını belirtti.



Fındık işlerinin bölgede bir ay sürdüğünü, ardından Antalya ve Isparta'ya elma toplamaya gideceklerini anlatan Toplar, "Biz sadece kendimiz değil, Suriyeli vatandaşları da çalıştırıyoruz. Emekleri ne ise onun karşılığını da teslim ediyoruz. Onlar bizim kardeşimiz." dedi.



Yılın 5 ayı memleketlerinden uzakta kaldıklarını vurgulayan Toplar, şunları kaydetti:



"Genellikle hayatımız bağ, bahçede geçiyor. Mevsimlik işçiyiz, nerede iş varsa devletimiz bize nerede güzel bir olanak sağlıyorsa oraya gidiyoruz. Her işçi emeğinin karşılığını aldığı zaman mutlu olur. Biz mevsimlik işçileriz, aylıkla çalışan insanlar değiliz. Günübirlik alıyoruz paramızı. Buradaki herkes mutlu. Biz çocuklarımız daha iyi şartlarda ve daha iyi ortamlarda yetişsin istiyoruz ama elimizden gelen bu."



Cemile Koşay ise mevsimlik tarım işçiliğinde hayat şartlarının zor olduğuna değinerek, "Alın teriyle para kazanıyoruz. Rabbime şükürler olsun. Emeğimizin karşılığını kazanıyoruz. Biz nereye gidersek çocuklarımız da bizimle beraber geliyor. Çoğunlukla Düzce'ye fındık toplamaya, Isparta'ya ise elma toplamaya gidiyoruz. Biz tarla işi olunca her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.