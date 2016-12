Bu gece Mevlid Kandili

Alemlere rahmet Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum yıl dönümünü, bir kez daha bu gece birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlanacak.

Türkiye Camii ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Kıyak, yüzyıllardır Mevlit Kandili olarak kutlanan mübarek günün, birlik, kardeşlik, hoşgörü, paylaşma ve dayanışmanın had safhaya çıktığı müstesna zamanlardan biri olduğunu belirtti.



Kıyak, yaptığı yazılı açıklamada, ilahi vahyin en son tebliğ edicisi, beşeriyetin ebedi kurtarıcısı alemlere rahmet Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümünü, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlamanın mutluluğu içinde olduklarını kaydetti.



Hz. Muhammed'in kendisinden öncekiler gibi sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderildiğini aktaran Kıyak, "Müslümanlar ve bütün insanlık için her bakımdan örnek bir hayat sürmüş peygamber efendimiz, ahlakı, sevgiyi, şefkati, merhameti, barış ve hoşgörüyü bizzat kendi yaşantısında insanlığa göstermiştir. Yüzyıllardır Mevlit Kandili olarak kutlanan bu mübarek gün, manevi duygularımızı canlandıran, kendimizi sorgulamamıza vesile olan, birliğin, kardeşliğin, hoşgörünün, paylaşmanın ve dayanışmanın had safhaya çıktığı müstesna zamanlardan biridir." ifadelerini kullandı.



Kıyak, mevlit gibi kutsal gün ve gecelerin, ferdi ve toplumsal hayatta iman, ibadet ve ahlak bakımından kendilerine çeki düzen verme, yenilenme, ümitsizlikten kurtulma fırsatı ve imkanı verdiğine işaret ederek, Mevlit Kandili'nin, bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını, vatana, millete ve bütün insanlığa barış, huzur ve saadet getirmesini temenni etti.



- İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİ



İstanbul Beşiktaş'ta dün gece 29 kişinin şehit olmasına, 166 kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısını lanetleyen Kıyak, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Birlik ve beraberliğe kasteden teröristlerin hain emellerine asla ulaşamayacaklarını vurgulayan Kıyak, hükümetin terörle mücadelesinin her zaman arkasında olduklarını ifade etti.

