Mevlana'nın 743. vuslat yıl dönümü

Kocaeli'de, Mevlana'nın 743. vuslat yıl dönümü dolayısıyla İzmit Belediyesi ve Tasavvuf Vakfı iş birliğiyle Şeb-i Arus etkinliği düzenlendi.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda, İzmit Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başlayan etkinlikte, "Mevlana" konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



İzmit Belediyesi Başkanı Nevzat Doğan, burada yaptığı açıklamada, bu yıl Tasavvuf Vakfı Kocaeli Temsilciliği ile organize ettikleri Şeb-i Arus etkinliklerinin yedincisini gerçekleştirdiklerini belirtti.



Vuslatın 743. yıl dönümünde büyük bir heyecan içerisinde bulunduklarını anlatan Doğan, vatandaşların etkinliğe büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.



Doğan, 100 semazen ve 100 sazende ile Türkiye'nin en büyük Şeb-i Arus etkinliğini düzenlediklerini vurgulayarak, Mesnevi okumalarıyla güzel bir birlik ve beraberlik şöleni gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Ülkenin zor günler geçirdiği bu dönemde böyle gecelere çok ihtiyacı olduğunu ifade eden Doğan, şöyle konuştu:



"Dünyadaki zalimler yine zulmünü göstermektedir. İnsanlıktan çıkmış bir şekilde müslümanları yok etmekteler ama Mevlana ve Yunus Emre'nin hamurumuza kattığı insanı değerlerle birlik ve beraberlik içerisinde sadece Türkiye'de değil tüm gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize kol kanat geriyoruz. Biz biliyoruz ki her zaman doğrular kazanacaktır. Bu anlamda bu gecemizin birlik ve beraberliğimize kastedenlere bir olma, iri olma, diri olma mesajı olmasını diliyorum."



Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ'ın "Mevlana'da Kardeşlik, Birlik ve Beraberlik" konulu sohbetiyle devam eden programda, daha sonra 100 semazen ve 100 sazendenin sema gösterisi ilgiyle izlendi.



Program, Özbağ'ın yaptığı duanın ardından sona erdi.