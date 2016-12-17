Mevlana Lübnan'da anıldı

Büyük İslam alimi ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, 743'üncü vuslat yıldönümünde, Beyrut'ta gerçekleştirilen Şeb-i Arus programıyla anıldı.

Mevlana'nın 743'üncü vuslat yılı dolayısıyla Lübnan'da anma etkinliği düzenlendi.



Büyük İslam alimi ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, 743'üncü vuslat yılında, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki UNESCO Sarayı'nda, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle gerçekleşen Şeb-i Arus programında düzenlenen sema töreni ile anıldı.



Konya'daki Şeb-i Arus törenleriyle aynı anda düzenlenmesi bakımından bir ilk olan programda, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cengiz Eroğlu ve Lübnanlı Müslüman din adamlarının yanı sıra çok sayıda Lübnanlı ve Lübnan'da yaşayan Türkler de hazır bulundu.



Sema töreninden sonra AA muhabirine açıklama yapan Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cengiz Eroğlu, THY'ye katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Bu sene ilk defa Şeb-i Arus törenlerini hem Türkiye'de hem de Lübnan'da ayın anda icra etmeye çalıştık. Mevlevi geleneği Lübnan'da yeni değil, çok eski bir tarihi var. Yunus Emre Enstitüsü olarak bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz, en azından ihya etmeye çalışıyoruz." dedi.



Sema törenini yöneten araştırmacı yazar Mehmet Fatih Çıtlak ise ayinin Beyrut'ta yapılmasından dolayı çok heyecanlandığını belirterek, "Çünkü bilhassa Müslüman coğrafyanın entelektüel kesimini düşündüğümüzde, muhakkak surette Lübnan ve Beyrut'u bunun içinde düşünmek icap ediyor." diye konuştu.



Lübnan'da bir Mevlevihane bulunduğunu ve tarihi açıdan bu Mevlevihanenin önemli olduğunu hatırlatan Çıtlak, "Kültürlerin buluşması ve insanların birbirlerini tanıması noktasında ayinin önemli bir etki sağlayacağını dile getirerek, Lübnanlıların sevgisini de bu vesileyle gördüklerini ifade etti.



Çıtlak, şöyle konuştu:



"Bizler Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi efendimizin barış, İslam, sevgi ve muhabbetini medeniyetimize dikmiş olduğu bir alem, bir bayrak gibi düşünüyoruz. Bu muhabbet bayrağına bugünlerde çok ihtiyacımız olduğu için bunu Beyrut'a da taşımak istedik. Beyrut, kendi kültürüyle, maneviyatıyla ve entelektüel bakışıyla İslam coğrafyasına ilham veren bir belde. Biz buna bir katkıda bulunmak ve en güzel katkıyı sağlamak için Hazreti Mevlana'nın Şeb-i Arus'uyla hatırlatarak o sevgi diliyle, remizlerle, güzelliklerle burada Beyrutlularla buluştuk."



Etkinliğe destek veren Yunus Emre Enstitüsü ve THY'ye teşekkür eden Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes de Lübnan'a daha önce de Mevlevi gruplarının geldiğini, ancak bu etkinliğin Türkiye'deki Şeb-i Arus törenleriyle aynı anda düzenlenmesinin önemine dikkati çekti.



"Özellikle insanlığın öldüğü bugünlerde, Suriye'deki gelişmelerle bence bu tören hem Lübnanlılara, hem bölgemize bir insanlık, dostluk ve barış mesajı verdi." diyen Büyükelçi Erciyes, İstanbul'daki Galata Mevlevihanesi'ne katkılarından dolayı ve Mevlana'nın mesajını ilettikleri için teşekkür ederek, "Mevlana'nın bu mesajının duyulmasını, bölgemize de bir an önce barışın gelmesini ve Suriye'deki akan kanın durmasını bir kere daha buradan temenni ediyorum." şeklinde konuştu.



Lübnanlı Riva Şubuklu ise Lübnan'da Şeb-i Arus vesilesiyle ilk defa Mevlevi ayini düzenlendiğini belirterek, sema töreni esnasında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildiğini ve bu nedenle çok duygulandığını söyledi.

Kaynak: AA